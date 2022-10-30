قدم السفير زياد المشعان اليوم السبت أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى ليبيا إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.



وقال السفير المشعان، في تصريح لـ «كونا»، إنه نقل إلى المنفي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم.



وأكد السفير المشعان بهذه المناسبة موقف الكويت الداعم لليبيا وكل ما تتخذه لحفظ وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها في السلم والتنمية والازدهار.



وكان السفير المشعان قد قدم نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.