عبدالكريم العبدالله

طالبت الجمعيات الصحية ممثلة بالجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان الكويتية والجمعية الصيدلية الكويتية وجمعية التمريض الكويتية وجمعية العلاج الطبيعي الكويتية في بيان مشترك السلطتين التشريعية والتنفيذية باستثناء موظفي المهن الطبية والطبية المساعدة من الحد الأقصى المقترح لبيع الإجازات نظراً لخصوصية العمل في القطاع الصحي، وعدم تحجير الواسع الذي كان مقترحا من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وذكرت الجمعيات أنه تم إيقاف منح الإجازات السنوية للعاملين في وزارة الصحة خلال عام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و بداية ٢٠٢٢ مما تسبب في تراكم رصيد إجازات العاملين خلال فترة الجائحة.

وقالت الجمعيات : إنه وبسبب النقص والعجز المستمر في أعداد الطواقم الطبية العاملة، مما يستوجب مزيدًا من العمل، وعدم القدرة على التمتع بكامل رصيد الإجازات السنوي، فإنه ومن باب الإنصاف ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية النظر بعين الحكمة للوضع الخاص بالقطاع الطبي، واستثناءهم من الحد الأقصى لبيع الإجازات، والذي سينعكس بدوره إيجابًا على الخدمات الطبية المقدمة في المرافق الصحية الحكومية.