باهي أحمد



عقدت الجمعية الكويتية للأسواق المالية، بالمشاركة مع شركة «Refinitiv»، ندوة بعنوان «Libor Transition»، وذلك في قاعة السور بفندق فوربوينتس شيراتون الكويت، حيث حاضر في الندوة كل من: جاكوب رانك برودلي وفيل وايتهورست وأليكس هاردوين، وهم من الخبراء العاملين في هذا المجال، وشارك في هذه الندوة العديد من العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الكويتية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسواق المالية أحمد عيسى السميط، إن الجمعية في إطار سعيها الدائم لتحقيق أهدافها والتي تتمثل في رفع المستوى المهني لأعضائها وتنمية كفاءاتهم العلمية من خلال إقامة المحاضرات والندوات الاقتصادية والحلقات الدراسية، عقدت هذه الندوة المهمة في إطار خطتها التدريبية السنوية، وذلك بشراكة مثمرة مع شركة (Refinitiv) وهي من الشركات الرائدة، حيث إنها واحدة من أكبر مزودي بيانات الأسواق المالية والاقتصادية في العالم.

وأضاف السميط ان الجمعية بصدد عقد المزيد من هذه الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات التدريبية على مستوى العالم لتقديم خدمة تدريبية عالية المستوى للأعضاء الجمعية مما يساهم في تطوير أعضائها علميا من خلال اطلاعهم على أحدث المعلومات في مجال أسواق المال.