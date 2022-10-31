عبدالله الراكان



نظّم الفريق الكويتي للسيارات القديمة مهرجانا لافتتاح موسمه السنوي الثاني المختص بعرض السيارات القديمة، وذلك يوم الجمعة الماضي في «مارينا كريسنت» تحت رعاية رئيس مجلس الأمة السابق م. مرزوق الغانم، وبمشاركة عدد من الوفود الخليجية والدولية والمهتمين بالسيارات القديمة.



وقال الممثل عن راعي الحفل بدر السجاري إن تحفيز مثل هذه الأنشطة هدفه زرع الابتسامة في وجوه الناس، مشيدا بالدور الذي يقوم منظمو فعاليات افتتاح موسم السيارات، مؤكدا أن العرض هذا فريد من نوعه كونه يتضمن ركنا لهواة الطيور وآخر للتحف والأشياء القديمة، موضحا أن م.مرزوق الغانم دأب على دعم مثل هذه الفعاليات، متقدما بالشكر للقائمين على هذه الفعالية والأنشطة والتجمعات كونها تعطي انطباعا عن الكويت واهتمامها بهذه الأنشطة.



من جهته، قال رئيس الفريق الكويتي للسيارات القديمة ناصر الطريجي إن المعرض يقام في نسخته الثانية، مشيرا إلى أنه يتميز بوجود فئات سيارات الأفلام والتي لها الكثير من المحبين، مضيفا أن المعرض يتضمن أيضا عرضا على المسرح وجوائز للجمهور ولأعضاء للفريق.



وأضاف الطريجي ان هذا العام يشارك في المهرجان الجمعية العمانية للسيارات القديمة ومتحف الشارقة، وهناك زيارات متبادلة في شتى المناسبات، موضحا ان هناك الكثير من فئات السيارات تشارك في المعرض، متقدما بالشكر للفرق المشاركة والتي تسهم بشكل كبير في نجاحه، بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي هو رفع اسم الكويت.



بدوره، أعرب المدير التنفيذي لنادي الشارقة للسيارات القديمة م.سعيد عاشور عن سعادته للمشاركة في معرض السيارات القديمة وبحسن التنظيم وللأشياء القديمة المعروضة، موضحا ان هذه أول سيارة له للمعرض، مشيرا إلى ان المعرض جميل ورائع لكن المساحة صغيرة، متمنيا ان تكون أكبر في المستقبل وعن المعارض في الشارقة، قال انها عبارة عن عرض مسير وتعريف للجمهور عن السيارات والمواصلات قديما بالإضافة إلى الجانب التوعوي للشباب، موضحا ان متحف الشارقة لدية تقريبا 120 سيارة قديمه تبدأ من 1915-1990.



من جانبه، قال رئيس فريق السيارات القديمة العماني الياس زرقاني ان الوفد العماني يشارك مع الفريق الكويتي للسيارات، موضحا ان افتتاح الموسم هو بداية لموسم التمشي والاستعراض لفعاليات السيارات الكلاسيكية وأيضا يمكن الجمهور من شراء السيارات القديمة كون الجو معتدلا، موضحا ان المعرض مميز ويتضمن سيارات الأفلام وخليطا بين السيارات الكلاسيكية والتحف الأثرية، لافتا إلى ان هواية اقتناء السيارات بالرغم من كونها مكلفة ماديا لكن بالوقت نفسه فيها راحة بال لمحبي السيارات الكلاسيكية.