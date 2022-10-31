قال المدير العام بالتكليف في جمعية النجاة الخيرية عبدالله محمد الشهاب إن الجمعية حققت خلال هذا العام 2022م إنجازات مميزة في مجال التعليم داخل الكويت وخارجها، كما واصلت إنجازاتها في مختلف القطاعات الإنسانية والتنموية والتوعوية الأخرى، وذلك تحت إشراف وزارتي الشؤون والخارجية. وأكد الشهاب حرص جمعية النجاة على تنفيذ المشاريع التعليمية الاستراتيجية، واختيار هذه المشاريع وفق احتياج للمستفيدين، لافتا إلى أن النجاة نفذت عدد 6039 مشروعا استفاد منها أكثر من 350 ألف شخص.



وحول طبيعة المشاريع التعليمية التي تم تقديمها، قال الشهاب: تنوعت المشاريع بين بناء المدارس، والمراكز التعليمية، والمعاهد، وكفالة الطلبة والمعلمين، والحقيبة الدراسية.