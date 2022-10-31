أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق إياد النادر، عن بدء تركيب أجهزة التتبع «جي بي إس/ GPS» لحافلات النقل العامة (السرافيس) في ريف دمشق.



ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكم عن النادر أنه بدءا من أمس الأحد بدأ تركيب أجهزة الجي بي إس لحافلات النقل العامة بريف دمشق والتي يتجاوز عددها 8500 حافلة للركاب، مبينا أن جزءا منها قد تم تركيب الأجهزة فيها «نتيجة تزويدها بالوقود من محافظة دمشق».



ولفت النادر إلى أن محافظة ريف دمشق ستعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع لمتابعة التنفيذ و«وضع كل الإشكالات على الطاولة والوصول إلى حلول لها من أجل تجاوزها وعدم تكرار أي أخطاء قد تكون حصلت في بداية تطبيق الميزة» على حد زعمه.



وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، تجمع العشرات من سائقي السرافيس في دمشق، أمام «مديرية هندسة المرور» احتجاجا على حرمانهم من مخصصات المازوت رغم التزامهم بالخطوط الرسمية، بسبب أخطاء نظام الـ GPS الذي تم تفعيله بدمشق.