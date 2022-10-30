أعرب أمين سر النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة عن فخره الكبير هو وأسرة النادي بهذا الإنجاز الكبير الذي وضع الكويت على خارطة السيارات العالمية، مشيداً بالسائق على مخصيد «ابن النادي الذي سبق له الفوز ببطولات محلية وإقليمية عدة، وهو أمر ليس بغريب عليه».

وأضاف حمزة: «منذ تأسيس النادي وضعنا نصب أعيننا الوصول إلى العالمية، لأننا نثق في قدراتنا ولأننا نملك الخبرة الكافية والأعضاء الأكفاء والمتسابقين القادرين على الفوز»، مؤكداً أن هذه الميدالية تزيد من مسؤولية الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات سواء في رياضة الدرفت أو غيرها من رياضات المحركات.

وتوجه حمزة بالشكر إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على دعمه المتواصل للرياضة بشكل عام ولرياضة المحركات على وجه الخصوص، مضيفاً: «التقينا مع الوزير قبل فترة بحضور رئيس النادي عماد بوخمسين ووعدنا الوزير بتحقيق إنجازات عالمية في رياضة المحركات، وها نحن اليوم نحقق هذا الوعد، ولن نتوقف عند هذا الحد بل سنسعى للمزيد في المستقبل القريب.

كما ثمن دور الهيئة العامة للرياضة بإدارتها الجديدة وتسهيلها كل الأمور من التفرغات الرياضية والدعم المادي والمعنوي من أجل تهيئة كل السبل اللازمة للنجاح. وأشار حمزة إلى أن هذا النجاح يدفع النادي لتنظيم البطولات والأنشطة كما جرت العادة، خصوصاً في ظل وجود منشأة ضخمة مثل مدينة الكويت لرياضة المحركات التي يشرف عليها الديوان الأميري وتضم حلبات لجميع أنواع السباقات. وختم: «نعمل على تنظيم أكثر من سباق سواء الراليات الرملية أو تلك التي تقام داخل الحلبة، خصوصاً أن هذه الرياضة تحظى باهتمام كبير من فئة الشباب الذين يبحثون المكان عن المناسب لممارسة هواياتهم».