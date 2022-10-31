

مريم بندق



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس المستشار محمد بن ناجي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية، والمستشار محمد أبوصليب الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار يونس محمد الياسين الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة الاستئناف. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد أبوصليب والنائب العام المستشار سعد الصفران ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس الياسين ووكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق الكندري ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.



وعلمت «الأنباء» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي سيرأس الأسبوع المقبل الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء بعد إعادة تشكيله.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء دورية وقد تتم أسبوعيا أو شهريا حسب الموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرار.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال أحد الاحتفالات في العاصمة سيئول وأسفر عن سقوط أكثر من 150 من الضحايا والعديد من المصابين، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.