عمل عناصر الإنقاذ الأحد في مانيلا على مساعدة سكان حاصرتهم مياه فيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية نالغي التي خلفت 48 قتيلا على الأقل في الأرخبيل قبل أن تنحسر.

وضربت العاصفة جزيرة لوزون الرئيسية ليل السبت، جارفة كل شيء في طريقها وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي. وشهدت مانيلا والبلدات المجاورة فيضانات.

وقال مسؤول محلي في باراناك إحدى ضواحي مانيلا، إن عمال الإنقاذ اضطروا للسباحة في مياه الفيضانات التي بلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار خلال الليل للوصول إلى 60 شخصا بينهم أطفال، محاصرين في طابق علوي في أحد المباني. وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الفلبينية أن العاصفة انحسرت بعد ظهر أمس.