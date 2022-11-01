بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم متوجها إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة لترؤس وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31 على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة الجزائر.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

هذا وأعرب وزير خارجية الجمهوريــة الجزائريـة الديموقراطية الشعبيـة رمطان لعمامرة عن ترحيبه الخاص جدا بوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، وذلك خلال مشاركاته في اجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية والتشاورية للقمة العربية الـ 31 التي تستضيفها الجزائر.

وقال لعمامرة في كلمته خلال الاجتماع: «يسرني بداية أن أذكر على وجه الخصوص أخي وزميلي الشيخ سالم العبدالله وزير خارجية الكويت الشقيقة الذي يشارك لأول مرة بهذه الصفة الوزارية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية التحضيري لقمة قادتنا.. لقد شاهدناه خلال هذه الأيام واستمتعنا بحكمته وحنكته وبآرائه المستنيرة ونعتبر الزميل الفاضل إضافة مرحبا فيها من قبل الجميع في أسرة وزراء الخارجية العرب».

هذا والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.

كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف الزياني، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعــراض المواضيــع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.

والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خليفة المرر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعــراض المواضيــع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.