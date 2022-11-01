إدراكا من البنك التجاري الكويتي بأهمية تفعيل مساهماته الرامية إلى الحفاظ على البيئة ورفع الوعي بأهميتها كأحد محاور التنمية الشاملة المستدامة المنشودة، نظم البنك حملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع فريق Trash Tags والتي تهدف إلى تنظيف الشواطئ من المخلفات والنفايات وحمايتها من السلوكيات الجائرة وإعادة الحيوية إليها بما يحافظ على مكوناتها الطبيعية بشكل يحقق المنفعة والاستفادة للإنسان والكائنات الحية الأخرى.



ويعتبر Trash Tags فريقا بيئيا غير هادف للربح يهتم ويعطي الأولوية لسلامة ونظافة البيئة، وعلى هذا فإن أهدافه تتطابق في هذا الشأن مع أهداف البنك التجاري. وقد قام الفريق منذ بداية عام 2019، بتنظيم أكثر من 100 حملة تنظيف في جميع أنحاء صحراء وشواطئ وجزر الكويت. ومن خلال برامج العمل الاجتماعي الخاصة بالفريق، تمكن من إعادة توزيع الموارد وتقليل الهدر ومساعدة الآلاف من الأسر في الكويت.



وفي تعليقها على الحملة، صرحت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع قائلة: يأتي تنظيم حملة التنظيف مع فريق Trash Tags إيمانا من التجاري بأهمية حماية البيئة والحفاظ عليها، وذلك اتساقا مع التوجهات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تؤكد ضرورة تقليل المخلفات والحد من الانبعاثات الكربونية وخفض معدلات الاحتباس الحراري، مبينة أن البنك التجاري يسعى دوما إلى دعم مثل هذه الحملات التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وسبل المحافظة على حماية البيئة، وذلك كله في إطار رسالته الرامية إلى تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية والتوجه نحو البيئة الخضراء Go Green بين أطياف وأفراد المجتمع كافة.