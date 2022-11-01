هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية وايل العتيبي جاهزية فريقه الفنية والبدنية والذهنية لمواجهة الجهراء غدا، وقال لـ «الأنباء»: خرجنا بمكاسب كبيرة في منافسات كأس سمو ولي العهد بالإضافة إلى التأهل للدور نصف النهائي، وقدم لاعبو السماوي أداء متوازنا، وعلينا البناء على ما سبق، وعدم الإفراط في الثقة في مواجهات الدوري.



وذكر العتيبي أن صفوف السالمية ستكون مكتملة أمام الجهراء، وينتظرنا خصم حقق نتائج متميزة في البطولة الأطول في الموسم، وتمكن من الفوز على بطل الدوري للموسم الماضي، والخروج بنقطة أمام كاظمة، ولديه العديد من العناصر المتميزة بمختلف المراكز، وعليه فإن المواجهة ستكون صعبة ومتكافئة، لافتا إلى أن إدارة السماوي تبدي ارتياحا كبيرا لأداء المحترفين، وليست هناك نية لتعاقدات جديدة.

وأشار إلى أن إدارة السالمية تنتظر قرار لجنة المسابقات بشأن الفترة التي ستشهد انطلاق كأس العالم، قائلا: لم نعتمد حتى الآن أي برنامج محلي أو خارجي للفريق في الفترة المقبلة لعدم معرفة إن كان سيتم استئناف كأس زين أو ستكون فترة توقف كلي للنشاط الكروي، آملا أن يتم البت في الأمر سريعا.