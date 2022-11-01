ذكرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يدرس تقديم عرض بقيمة 25.8 مليون جنيه إسترليني لشراء الدولي البلجيكي تشالز دي كيتليري بعد بدايته الصعبة مع فريق ميلان الإيطالي.



وأوضحت الصحيفة أن نيوكاسل يبدي إعجابا شديدا بكيتليري وسوف يقدم عرضا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وأضافت أنه «وردت تقارير تفيد بأن العرض يتضمن 25.8 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 21 عاما، ومع ذلك، يبدو أن نيوكاسل سوف يتعرض لخيبة الأمل، حيث ان المدرب باولو مالديني ليست لديه مصلحة في بيع البلجيكي، ولن يفكر حتى في الدخول في مفاوضات».



كان اللاعب البلجيكي، إضافة بارزة لأبطال دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الصيف الماضي بعد سباق شرس أمام نادي ليدز الذي سعى لضمه في مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وفي النهاية، انتهى به الأمر في سان سيرو، ومع ذلك، فإنه لم يشتعل بعد مع «الروسونيري» ولم يسجل البلجيكي أي هدف لكنه قدم تمريرة واحدة فقط في 15 مباراة.



كان نادي ميلان الإيطالي، قد تعاقد يوليو الماضي مع الدولي البلجيكي تشالز دي كيتليري، قادما من صفوف كلوب بروج البلجيكي بعقد طويل الأمد حتى 2027 المقبل.