مجلس الوزراء: إحالة كل من يثبت تقصيره أو اهماله أو تراخيه أو تسببه في أزمة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية إلى النيابة

الأوضاع الصحية مستقرة.. والأحوط الالتزام بالإجراءات الاحترازية

نقل تبعية الإدارة العامة للطيران المدني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار محمد العجمي

أطلع على التقارير الأولى من اللجان الوزارية التي ضمت وزراء جدد بعد إعادة تشكيل الحكومة

مجلس الوزراء يشكل فريقاً فنياً لمتابعة المشروعات الاستثمارية في جسر جابر

الحكومة تتعهد بتسريع صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في "الدفاع" و"الحرس" و"الإطفاء" بفئة عالية الخطورة فور إتمام الإجراءات

ترقب قرار مجلس الوزراء حول ضم القطاع النفطي لمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية

بيان " الخدمة المدنية " لم ينص على السقف المفتوح لبيع إجازات الموظفين الكويتيين في الحكومة

توصيات اللجنة العليا برئاسة النائب الأول حول استعجال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى خصوصا "السكنية" تتصدر طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم

عدة إجراءات لمعالجة تقرير "المحاسبة"

مجلس الوزراء يكلف أحد الوزراء برئاسة اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي

"الشؤون": إعلان مواعيد انتخابات "التعاونيات" قريبا

مريم بندق



كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن انطلاق التعيين في الهيئات والمؤسسات الحكومية سيتم فور اعتماد الميزانية، لافتة إلى أن التعيينات في الوزارات مستمرة ولم تتوقف، بما فيها تلك التي نفدت الدرجات المخصصة لها، فتتم الترشيحات عليها استعدادا لإصدار قرارات التعيين.

وكشفت المصادر أيضا، عن أنه بتعليمات من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تم اعتماد درجات لكل الوزارات توازي احتياجاتها الفعلية.

وبحسب المصادر، تعهدت الحكومة بتسريع صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في «الدفاع» و«الحرس» و«الإطفاء» بفئة عالية الخطورة، لافتة إلى أن إيداع المبلغ في حسابات هذه الجهات سيتم فور إنجاز الاجراءات، متوقعة ان يتم ذلك خلال شهر نوفمبر الجاري اذا تمت بالفعل الإجراءات.

هذا، وشكل مجلس الوزراء فريقا فنيا لمتابعة المشروعات الاستثمارية في جسر جابر، واعتمد مشروع مرسوم نقل تبعية الإدارة العامة للطيران المدني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.

وأحاط وزير الصحة د.أحمد العوضي المجلس علما بأن الأوضاع الصحية مستقرة، والأحوط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكلف المجلس أحد الوزراء برئاسة اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي.

هذا، ولم يتم اعتماد أي مشاريع مراسيم بتعيين قياديين أمس.

وأكدت المصادر أن برنامج الحكومة جاهز للعرض على مجلس الوزراء.

وشددت المصادر على انه لا موافقة على البث المباشر للجلسات البرلمانية.

واكتفت مصادر أخرى بالتوضيح ردا على سؤال حول السقف المفتوح لصرف إجازات الموظفين بالقول ان بيان مجلس الخدمة المدنية لم ينص على السقف المفتوح، ولم تؤكد أو تنف المصادر موافقة الحكومة على ذلك.

وردا على توصية شمول القطاع النفطي بـ «الأمامية»، اكتفت بالقول: انهم حصلوا على الأجر الإضافي مقابل دوامهم في فترة الحجر الجزئي والكلي إلى جانب مكافأة المشاركة، مشيرة إلى تخفيف العديد من الضوابط تأكيدا على الرغبة في التعاون.

بيان " الخدمة المدنية " لم ينص على السقف المفتوح لبيع إجازات الموظفين الكويتيين في الحكومة

المصادر لم تؤكد ولم تنف الموافقة على شمول القطاع النفطي ب" الأمامية" واكتفت بالقول إنهم حصلوا على الأجر الإضافي مقابل دوامهم في فترة الحجر الجزئي والكلي إلى جانب مكافأة المشاركة

تخفيف العديد من الضوابط التي وضعها المجلس السابق تأكيداً على الرغبة في التعاون







ألمحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" فيما يشبه التحفظ ، إلى أن بيان مجلس الخدمة المدنية، الذي عقد اجتماعه صباح أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، لم يتضمن نصا على السقف المفتوح لبيع الإجازات .

وجددت المصادر التأكيد على أن بيان المجلس تضمن تخفيف ضوابط بيع الإجازات التي وضعها المجلس السابق تأكيداً على الرغبة في التعاون، بحيث تتم بشكل سنوي وألغى اشتراط مرور سنة على قرار الصرف الأول، وأجاز الحصول عليها بعد مضي سنتين فقط من العمل، بدلا من 5 سنوات، وتم إلغاء شرط الحصول على امتياز لسنتين متتاليتين، واكتفى بعدم وجود عقوبات.

وردا علي سؤال حول شمول القطاع النفطي بمكافأة الصفوف الأمامية، اكتفت بالقول : إن الموظفين في القطاع النفطي حصلوا على الأجر الاضافي مقابل دوامهم في فترة الحجر الجزئي والكلي إلى جانب مكافأة المشاركة، ولم تؤكد أو تنف شمولهم بالمكافأة.

مجلس الوزراء: إحاله كل من يثبت تقصيره أو اهماله أو تراخيه أو تسببه في أزمة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية إلى النيابة

إطلاق حملة وطنية لمحاربة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة

لا معلومات تؤكد أن المتحور XBB يسبب أعراض أكثر خطورة من المتعارف عليها

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 31/10/2022 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل أعماله بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه للمشاركة في الدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يومي 1 - 2/11/2022م في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ويضم الوفد كلا من وزير الخارجية وعدد من القياديين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.



وقد عبر مجلس الوزراء عن أمله أن يتوصل القادة العرب إلى ما تصبو إليه الشعوب العربية من تحقيق للآمال والتطلعات وكل ما فيه مصلحة الأمة العربية وخدمة قضاياها وإعلاء شأنها سائلا المولى عز وجل لسمو ولي العهد حفظه الله والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.



وانطلاقا من اهتمام الحكومة وإدراكها للمخاطر الجسيمة المرتبطة بآفة المخدرات التي تتنافي مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وحرصا على دعم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزة الدولة المختلفة في سبيل مواجهة هذه الآفة واحتواء آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.



فقد قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عرضا شاملا حول كافة أبعاد هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة من واقع الإحصاءات والبيانات حول ضحايا المخدرات من الوفيات والمدمنين وكميات المواد المخدرة التي يتم ضبطها والأساليب المتبعة في تهريبها وترويجها داخل البلاد كما عرض خطة الوزارة لتطوير الجهود المبذولة للقضاء على المخدرات والمؤثرات العقلية وعلاج المدمنين وتأهيلهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.



وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بحماية الشباب من هذه الآفة وما يترتب عليها من آثار مدمرة على الجوانب الصحية والأمنية والاجتماعية فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق حملة وطنية لمحاربة المخدرات من خلال التوعية والمكافحة والمعالجة وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر أفضل الكوادر الوطنية مع الاستعانة بالكوادر العالمية كما قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون المرأة والطفولة والهيئة العامة للشباب) بتنفيذ تلك الحملة.



كما قرر المجلس تكليف وزير الصحة بتقديم التصورات المناسبة لإنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين على المخدرات يتوفر فيها أفضل وسائل العلاج المتطورة.



ثم قدم وزير الصحة لمجلس الوزراء عرضا مرئيا بحضور مدير إدارة الصحة العامة الدكتور محمد صالح السعيدان حول الوضع الوبائي الراهن لحالات العدوى التنفسية بدولة الكويت تضمن العرض شرحا للوضع الوبائي العالمي للانفلونزا إضافة إلى الوضع الحالي بدولة الكويت من واقع الاحصائيات عن أعداد الإصابات بأعراض تنفسية حادة والمترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات والتي تزايدت في شهري سبتمبر وأكتوبر بالتزامن مع بداية موسم الشتاء كما هو متوقع كما تضمن العرض شرحا لمستجدات وباء (كوفيد -19) خاصة بعد اكتشاف المتحور (XBB) في بعض الحالات وطمأنوا مجلس الوزراء على أنه لا وجود لأي معلومات تؤكد أن المتحور الجديد يسبب أعراض للمرض أكثر خطورة من المتعارف عليها مؤكدين على أهمية الاستمرار في التوصيات السابقة الصادرة عن السلطات الصحية بتجنب التجمعات وارتداء الكمام في حال ظهور أعراض تنفسية وتلقي تطعيمات الشتاء والجرعة التنشيطية لتطعيم (كوفيد-19) لدى الفئات المستحقة للتطعيم.



ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التقرير المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية والمتضمن أهم الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن خلال الزيارات الميدانية لمتابعة ما تعانيه المدينة في الوقت الحالي من العديد من المشاكل البيئية جراء تجمع كميات كبيرة من المياه الملوثة وقد اشتمل التقرير على أهم الملاحظات التي تكشفت للجهاز فيما يخص الجهات المعنية والعقود وآليات تنفيذها بالإضافة إلى التوصيات التي أنتهى إليها الجهاز في هذا الشأن.



وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير مشيدا بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير وما يقوم به الجهاز في مجال متابعة أداء الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.



كما قرر مجلس الوزراء بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة عن كل ما تضمنه التقرير من أوجه الخلل والقصور والإهمال وإحالة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو تسببه في ذلك إلى النيابة العامة.



كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول جلسة مجلس الأمة القادمة.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية على المدن الفلسطينية ومنها مدينتي نابلس ورام الله والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وحذر مجلس الوزراء من عواقب هذا التصعيد العسكري الخطير الذي تتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق والسعي لبذل المساعي لإحياء عملية السلام بما يؤدي إلى الوصول للحل العادل والشامل الذي يحقق للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



كما أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة جراء الإعصار الذي اجتاح عدة مناطق فيها وأسفر عن مقتل العشرات معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا

























مجلس الوزراء يطلع على التقارير الأولى من اللجان الوزارية التي ضمت وزراء جدد بعد إعادة تشكيل الحكومة

يطلع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على التقارير الأولى من اللجان الوزارية التي ضمت وزراء جدد بعد إعادة تشكيلها من أعضاء الحكومة الجديدة.

"الشؤون": إعلان مواعيد انتخابات "التعاونيات" قريباً

أفادت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون بأن انتخابات الجمعيات التعاونية والمجالس العمومية ستُعقد في مواعيد محددة سيتم الاعلان عنها قريبا .

وأوضحت المصادر انه يتم الآن إنجاز الاجراءات المالية والقانونية الخاصة بكل جمعية تمهيدا للإعلان عن مواعيد كل جمعية على حدة.

مجلس الوزراء يشكل فريقاً فنياً لمتابعة المشروعات الاستثمارية في جسر جابر

علمت " الأنباء" ، أن مجلس الوزراء شكل فريقا فنيا لدراسة الأعمال الفنية في مشروعات الاستثمار في جسر الشيخ جابر.

الأوضاع الصحية مستقرة.. والأحوط الالتزام بالإجراءات الاحترازية

علمت " الأنباء" أن وزير الصحة د. أحمد العوضي أحاط مجلس الوزراء بتطورات الأوضاع الصحية.

و أفادت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء"،بأن الأوضاع الصحية في البلاد مستقرة ولله الحمد ، لافتة إلى عدم وجود ما يستدعي اتخاذ إجراءات غير اعتيادية، ومجددة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والإرشادات الاحترازية الصحية.

مجلس الوزراء يكلف أحد الوزراء برئاسة اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي

علمت " الأنباء" أن مجلس الوزراء سيكلف أحد الوزراء برئاسة اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي ، والتي تهدف إلى إصلاح المنظومة المتبعة حاليا في كيفية التعامل مع المواد الغذائية وكيفية دخولها إلى البلاد. من الأهمية ذكر أنه كان يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق د. محمد الفارس.

نقل تبعية الإدارة العامة للطيران المدني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار محمد العجمي

اعتمد مجلس الوزراء نقل تبعية الإدارة العامة للطيران المدني إلى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الاسكان والتطوير العمراني عمار محمد العجمي.

الحكومة تتعهد بتسريع صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في "الدفاع" و"الحرس" و"الإطفاء" بفئة عالية الخطورة فور إتمام الإجراءات

أحاط وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد مجلس الوزراء بنتائج الاجتماعات مع لجنة الميزانيات البرلمانية حول تعديلات قانون مكافأة الصفوف الأمامية .

وقالت المصادر إن الحكومة تتعهد بتسريع الصرف للعاملين في "الدفاع" و"الحرس الوطني" و"الإطفاء" فور إتمام الإجراءات التي نص عليها القانون.

وردا على سؤال حول فئة الصرف أجابت : بإذن الله عالية الخطورة .

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح ، حيث يستعد لجلسة الميزانيات المقررة غدا، ويبت في التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية ، ويعتمد بعض مشاريع مراسيم تعيين قياديين جدد ، قد يكون منهم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للرياضة ، وبعض الوكلاء .

الحكومة تحيل برنامج عملها إلى مجلس الأمة قريباً جداً

علمت " الأنباء" ،أن الحكومة ستحيل برنامج عملها إلى مجلس الأمة قريبا جدا.

ترقب قرار مجلس الوزراء حول ضم القطاع النفطي لمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية

ينتظر أن يبت مجلس الوزراء في موافقة لجنة الميزانيات البرلمانية على ضم القطاع النفطي لمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية .

وبحسب ما نشرته " الأنباء"، فإن إضافة أي فئات جديدة إلى قانون مكافأة الصفوف الأمامية تحتاج إلى موافقة الحكومة و احالة تعديل تشريعي على قانون المكافأة إلى مجلس الأمة.

توصيات اللجنة العليا برئاسة النائب الأول حول استعجال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى خصوصا "السكنية" تتصدر طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم

تتصدر توصيات اللجنة العليا التي يرأسها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم بهدف استعجال تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبري خصوصا المتعلقة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها.

عدة إجراءات لمعالجة تقرير "المحاسبة"



أكدت مصادر مطلعة انه على ضوء تقرير ديوان المحاسبة ستتم عدة إجراءات للمعالجة ، منها إصدار مجموعة توصيات للوزارات .

لا بث مباشراً لجلسات مجلس الأمة

علمت " الأنباء" انه لن يتم إقرار بث مباشر لجلسات مجلس الأمة.

أعرب عن أمله في أن يتوصل القادة العرب إلى ما تصبو إليه الشعوب العربية من تحقيق للآمال والتطلعات وكل ما فيه مصلحة الأمة العربية وخدمة قضاياها

مجلس الوزراء: إطلاق حملة وطنية لمحاربة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة

لا وجود لأي معلومات تؤكد أن المتحوّر الجديد XBB يسبب أعراضاً للمرض أكثر خطورة من المتعارف عليها

إحالة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو تسببه في أزمة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية إلى النيابة



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل أعماله بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، للمشاركة في الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يومي 1 و2/11/2022 في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، ويضم الوفد وزير الخارجية، وعددا من القياديين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.



وقد عبر مجلس الوزراء عن أمله أن يتوصل القادة العرب إلى ما تصبو إليه الشعوب العربية من تحقيق للآمال والتطلعات وكل ما فيه مصلحة الأمة العربية وخدمة قضاياها وإعلاء شأنها، سائلا المولى عز وجل لسمو ولي العهد، حفظه الله، والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.



وانطلاقا من اهتمام الحكومة وإدراكها للمخاطر الجسيمة المرتبطة بآفة المخدرات التي تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وحرصا على دعم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزة الدولة المختلفة في سبيل مواجهة هذه الآفة واحتواء آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، فقد قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عرضا شاملا حول كل أبعاد هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة من واقع الإحصاءات والبيانات حول ضحايا المخدرات من الوفيات والمدمنين وكميات المواد المخدرة التي يتم ضبطها والأساليب المتبعة في تهريبها وترويجها داخل البلاد، كما عرض خطة الوزارة لتطوير الجهود المبذولة للقضاء على المخدرات والمؤثرات العقلية وعلاج المدمنين وتأهيلهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.



وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بحماية الشباب من هذه الآفة وما يترتب عليها من آثار مدمرة على الجوانب الصحية والأمنية والاجتماعية، فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق حملة وطنية لمحاربة المخدرات من خلال التوعية والمكافحة والمعالجة، وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر أفضل الكوادر الوطنية مع الاستعانة بالكوادر العالمية، كما قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من: وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ووزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون المرأة والطفولة والهيئة العامة للشباب بتنفيذ تلك الحملة.



كما قرر المجلس تكليف وزير الصحة بتقديم التصورات المناسبة لإنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين على المخدرات يتوافر فيها أفضل وسائل العلاج المتطورة.



ثم قدم وزير الصحة لمجلس الوزراء عرضا مرئيا بحضور مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان حول الوضع الوبائي الراهن لحالات العدوى التنفسية بالكويت، تضمن العرض شرحا للوضع الوبائي العالمي للإنفلونزا، إضافة إلى الوضع الحالي بالكويت من واقع الإحصائيات عن أعداد الإصابات بأعراض تنفسية حادة والمترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات والتي تزايدت في شهري سبتمبر وأكتوبر بالتزامن مع بداية موسم الشتاء كما هو متوقع، كما تضمن العرض شرحا لمستجدات وباء «كوفيد-19» خاصة بعد اكتشاف المتحور XBB في بعض الحالات، وطمأنوا مجلس الوزراء على أنه لا وجود لأي معلومات تؤكد أن المتحور الجديد يسبب أعراضا للمرض أكثر خطورة من المتعارف عليها، مؤكدين على أهمية الاستمرار في التوصيات السابقة الصادرة عن السلطات الصحية بتجنب التجمعات وارتداء الكمام في حال ظهور أعراض تنفسية وتلقي تطعيمات الشتاء والجرعة التنشيطية لتطعيم «كوفيد-19» لدى الفئات المستحقة للتطعيم.



من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التقرير المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، والمتضمن أهم الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن خلال الزيارات الميدانية لمتابعة ما تعانيه المدينة في الوقت الحالي من العديد من المشاكل البيئية جراء تجمع كميات كبيرة من المياه الملوثة، وقد اشتمل التقرير على أهم الملاحظات التي تكشفت للجهاز فيما يخص الجهات المعنية والعقود وآليات تنفيذها بالإضافة إلى التوصيات التي انتهى إليها الجهاز في هذا الشأن.



وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، مشيدا بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير وما يقوم به الجهاز في مجال متابعة أداء الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.



كما قرر مجلس الوزراء بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة عن كل ما تضمنه التقرير من أوجه الخلل والقصور والإهمال وإحالة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو تسببه في ذلك إلى النيابة العامة.



كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول جلسة مجلس الأمة القادمة.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وأعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة جراء الإعصار الذي اجتاح عدة مناطق فيها وأسفر عن مقتل العشرات، معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا.



دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني



أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المدن الفلسطينية ومنها مدينتا نابلس ورام الله، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وحذر مجلس الوزراء من عواقب هذا التصعيد العسكري الخطير الذي تتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، والسعي لبذل المساعي لإحياء عملية السلام بما يؤدي إلى الوصول للحل العادل والشامل، الذي يحقق للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.