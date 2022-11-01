استقبل مدير عام وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بالتكليف محمد المناعي بمكتبه أمس سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية القرغيزية الصديقة لدى الكويت عظمات قاراغولوف. وتركز الحديث خلال اللقاء حول دور الإعلام في دعم الجهود الديبلوماسية وتأثيره الكبير في تعزيز العلاقات بين الكويت ومختلف دول العالم وترسيخ سياسة الانفتاح التي تنتجها الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة.



كما تطرق الحديث إلى العلاقات المتميزة بين الكويت والجمهورية القرغيزية وحرص البلدين على دعمها وتطويرها في مختلف المجالات التي تحقق طموحات ومصالح الشعبين الصديقين خاصة في المجال الإعلامي.



وأشاد السفير قاراغولوف خلال اللقاء بالدور المهم الذي يقوم به الإعلام الكويتي في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن شكره على الجهود التي تقوم بها «كونا» في تعزيز التواصل بين الشعوب.



وأكد حرص «كونا» على المصداقية والموضوعية في نقل الحقائق والأحداث والأخبار، بالإضافة إلى الخدمات الإعلامية التي تقدمها. من جانبه، أكد محمد المناعي اهتمام «كونا» بتعزيز علاقات الكويت مع مختلف دول العالم، مشيدا بالتعاون الوثيق بين «كونا» ووكالة الأنباء القرغيزية «خابار».



وأشار المناعي إلى اتفاقية التعاون بين «كونا» و«خابار» في المجالات الإعلامية، أهمها تنسيق المواقف والرؤى وتبادل الأخبار والصور والمعلومات والزيارات والخبرات.