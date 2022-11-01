معدلات التبادل التجاري بين البلدين آخذة في الارتفاع.. والكويتيون من بين أكبر مشتري العقارات الأجانب في تركيا

سنعمل على تطوير التعاون في المجالات الحاسمة مثل صناعة الدفاع والتكنولوجيا والطيران والرعاية الصحية والتعليم

سعيدة بالتطور المستمر في التعاون بين البلدين والذي يزداد قوة في مجالات السياحة والثقافة والتجارة والاقتصاد

سأحاول جاهدة تعميق العلاقات بين البلدين في كل المجالات.. و«بالطبع لن تكون إنجازاتنا ممكنة إلا بدعمكم المستمر»



أسامة دياب



أشادت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز بقوة ومتانة العلاقات التركية - الكويتية والتي وصفتها بالممتازة، حيث وصلت إلى مستوى مثالي بتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، موضحة أن العلاقات بين الشعبين الصديقين تعتبر إحدى نقاط القوة في مسار العلاقات الثنائية العميقة الجذور.



جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 99 لإعلان الجمهورية التركية مساء أمس الأول، بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، وعدد من السفراء والديبلوماسيين وجمع كبير من مواطني البلدين.



وأعربت السفيرة سونمز، في كلمتها خلال الحفل، عن سعادتها بالتطور المستمر للتعاون بين تركيا والكويت، والذي يزداد قوة في مجالات السياحة والثقافة والتجارة والاقتصاد والتعليم وغيرها.



وأضافت أن الكويت واحدة من الدول التي يزور عدد كبير من مواطنيها تركيا كسياح، موضحة أن السياحة تؤثر بشكل إيجابي على التجارة والاستثمار أيضا، لافتة إلى أن معدلات حجم التبادل التجاري بين تركيا والكويت آخذة في الارتفاع، كما يعد الكويتيون أيضا من بين أكبر مشتري العقارات الأجانب في تركيا.



وزادت السفيرة التركية: نحاول أيضا تطوير تعاون متعدد الأبعاد في المجالات الحاسمة، مثل صناعة الدفاع والتكنولوجيا والطيران والرعاية الصحية والتعليم، ولا تزال هناك إمكانات تعاون واسعة تنتظرنا، لذلك بصفتي سفيرة جديدة لتركيا، سأحاول جاهدة تعميق علاقاتنا مع الكويت في كل المجالات، مضيفة: بالطبع لن تكون إنجازاتنا ممكنة إلا بدعمكم المستمر.



وبالعودة إلى المناسبة، قالت سونمز إنه لشرف كبير ويسعدني أن أرحب بكم في هذا الحفل بمناسبة اليوم الوطني لسفارة جمهورية تركيا، وهو أول حفل استقبال لي بمناسبة العيد الوطني بصفتي سفيرة جديدة لتركيا لدى الكويت، وهو أيضا أول حفل استقبال تقيمه السفارة منذ عام 2019، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا. لذلك، أود أن أعرب عن خالص امتناني لكم جميعا لوجودكم معنا اليوم ومشاركتنا سعادتنا واعتزازنا.



وأضافت: نحتفل بالذكرى التاسعة والتسعين لإعلان الجمهورية التركية، عندما انتهت الحرب العالمية الأولى، كان النضال الوطني التركي يهدف إلى الحفاظ على الاستقلال الكامل والسيادة غير المشروطة لبلادنا وهذا ما تحقق وتوج بإعلان الجمهورية.



وتابعت سونمز: نتذكر باحترام وامتنان عميقين أبطالنا وقدامى المحاربين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق هذا الهدف، كما نحتفل ببالغ الامتنان بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية، خاصة ونحن على أبواب الاحتفال بالذكرى المئوية للجمهورية، نفخر بما حققناه منذ عام 1923. فلقد مرت تركيا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وبعيدة المدى، والتي حولتها إلى دولة ديموقراطية وحديثة.



وأشارت إلى أن التحول الناجح لتركيا أيضا يظهر في سياستها الخارجية المغامرة والإنسانية، مضيفة: نحن ننتهج سياسة خارجية استباقية ومتعددة الأبعاد في منطقتنا وخارجها تثبت نفسها في الأزمات الأخيرة التي واجهناها، وتعتبر تركيا القوية ضمانا للسلام والتنمية المستدامين وقوة دافعة لمحيطها.



وتوجهت السفيرة التركية بالشكر إلى شركة Limak والتي تقوم بتنفيذ مشروع المطار الدولي الجديد المتطور والمميز في الكويت على رعايتها للحفل.































سفيرا عمان د.صالح الخروصي وأفغانستان سيد جاويد هاشمي