أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، عن بدء استقبال طلبات تجديد بطاقات المراجعة إلكترونيا عبر موقع الجهاز والاستعلام عن جاهزيتها اعتبارا من اليوم.



وقال الجهاز في بيان لـ «كونا» انه أطلق في شهر فبراير الماضي خدمة تجديد بطاقات الضمان الصحي والاستعلام عن جاهزيتها إلكترونيا إضافة الى الخدمات الإلكترونية الأخرى ومنها خدمة إصدار الشهادات والوثائق (وثيقة زواج ووثيقة طلاق وحصر ورثة) والاستعلام عن جاهزيتها.



وأوضح الجهاز ان إطلاق هذه الخدمة يهدف الى تسهيل وإنجاز معاملات المقيمين بصورة غير قانونية وتسريع وتيرة إصدار الوثائق، داعيا الراغبين في تجديد البطاقات وإصدار الشهـــادات والوثائـــق إلكترونيا زيارة موقع الجهاز (es.carirs.gov.kw).