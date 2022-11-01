طالب رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي الحكومة ومجلس الأمة بإقرار مشروع بيع الاجازات واعتماده في ميزانية الدولة بعد اعتمادها في لجنة الميزانيات دون تحديد سقف أعلى، داعيا الى سرعة إقراره لما له من نفع على الموظفين.



ودعا العازمي الى إقرار جميع البدلات لموظفي القطاع الحكومي، والتي مازالت حبيسة الأدراج والتي طالب الاتحاد الحكومات السابقة بإقرارها، متمنيا من الحكومة الجديدة أن تخرج هذه البدلات من الأدراج وتمنحها لموظفي الدولة لما يقدمونه من جهد وإخلاص في العمل، مطالبا ديوان الخدمة المدنية باعتماد «البصمة المرنة» لتخفيف الازدحام وتسهيل دخول وخروج الموظفين دون أي عوائق.



وأعرب عن تفاؤله بالحكومة الجديدة ومجلس الأمة لإقرار كل ما في مصلحة العاملين بالقطاع الحكومي.