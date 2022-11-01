منح الرئيس العماد ميشال عون آخر وسام في عهده «وسام الاستحقاق الوطني» الى رجل الأعمال اللبناني وديع العبسي، تقديرا لعمله الإنساني ومساهمته طيلة عقود في ترميم وبناء الكنائس والمساجد في مختلف المناطق اللبنانية، ودعمه المطلق وتقديماته للمؤسسة العسكرية، ودعمه الرياضة والرياضيين اللبنانيين، ولدوره في تعزيز الصداقة اللبنانية - الكويتية.



وشكر العبسي للرئيس عون منحه الوسام، واضعا نفسه بتصرف لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج، متمنيا العمل لآخر لحظة على تأليف حكومة جامعة تعزز إنجاز ترسيم الحدود البحرية وإعلان لبنان دولة نفطية، كما أبلغ العبسي الرئيس عون أنه باق على مبدأ عدم الرغبة في دخول المعترك السياسي أو تولي أي حقيبة وزارية راهنا.