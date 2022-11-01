دارين العلي



تستكمل الهيئة العامة للبيئة استزراع سواحل محمية الجهراء بنبات القرم ضمن مشروع يستمر منذ 4 سنوات. وتواجد مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في المحمية امس للمشاركة في عمليات الاستزراع حيث أكد ان المشروع لزيادة الغطاء الاخضر في البلاد وإثراء البيئة الساحلية.



وأوضح ان هناك خصائص كثيرة تتميز بها هذه النبتة كتقليل الكربون وزيادة الموائل الطبيعية للأسماك والكائنات الفطرية، لافتا الى ان هذا المشروع يصب في خانة المشاريع المستدامة لبيئة افضل للاجيال المقبلة.



بدوره، تحدث نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان عن استكمال مشروع استزراع نبات القرم في محمية الجهراء لافتا الى انه تم استقدام بذوره من مملكة البحرين وعمان حيث بدأ العمل بالمشروع منذ اربعة اعوام وبدأت نتائجه تظهر على ارض الواقع بنمو تلك النباتات بشكل جيد.



وقال ان نباتات القرم كانت متواجدة على سواحل الكويت وتحديدا بالقرب من سواحل كاظمة وبر غضي قبل أربعينيات القرن الماضي الا ان الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات البشرية أدت الى انقراض هذا النوع من النباتات.



ولفت الى ان الهدف الحالي للمشروع هو اعادة توطين هذه النباتات بالتعاون مع جهات اقليمية، كما تنفيذا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي لقدرة هذه النباتات على تنقية الجو وتخزين ثاني اكسيد الكربون في التربة بدرجات مضاعفة عن النباتات البرية الاخرى.