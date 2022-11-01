عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله الصانع حكم الامتناع عن النطق بعقاب مواطن يعمل رئيس قسم أطباء في أحد المستشفيات الحكومية، وقضت بحبسه لمدة سنتين مع الشغل عن تهمة قيامه بالتعدي وضرب طبيب آخر في مكتبه بسبب خلاف إداري في العمل.



ورفضت المحكمة طلب المتهم إلغاء عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب وذهبت لتأييد طلب النيابة العامة بالتشديد في العقوبة وأخذت بمرافعة دفاع الطبيب المجني عليه المحامية حوراء الحبيب التي أكدت أن الفعل المجرم الذي قام به الطبيب المتهم يستحق العقاب المشدد.



وشهد ضابط الواقعة أمام المحكمة بأن تحرياته دلت على قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه، كما شهد طبيبان بأنهما شاهدا واقعة التعدي.