أكدت دائرة الصحة المدرسية في مديرية التربية في حمص، إصابة أعداد من التلاميذ والمعلمين بالتهاب الكبد الوبائي A.



وقال رئيس الدائرة غياث عباس إنه «تم رصد عدة إصابات بين الطلاب بمرض التهاب الكبد A لكنها قليلة وفي مناطق مختلفة حيث يتم عزل المصابين حتى يتم الشفاء».



وأضاف عباس لصحيفة «العروبة» المحلية التي تصدر في المدينة «عند رصد إصابة بمدرسة ما ضمن التلاميذ أو المعلمين يتم فحص جميع التلاميذ من قبل عناصر الدائرة إضافة لفحص خزانات المياه والمرافق ثم إعلام شعبة الأمراض السارية لسحب عينة من المياه لإجراء التحاليل اللازمة».



وأشار إلى أن هناك حملات توعوية للأهالي للتوقف عن شراء المياه مجهولة المصدر وتوجيه أبنائهم لتجنب شراء الأطعمة المكشوفة، مضيفا أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية للحد من وجود الباعة الجوالين بالقرب من المدارس وكانت الاستجابة جيدة حتى الآن.