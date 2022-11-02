عقد أمين السر المساعد باللجنة الأولمبية الكويتية رئيس الاتحاد الكويتي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة علي المري اجتماعا تنسيقيا مع كافة اللجان العاملة لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستضافة البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي تقام منافساتها على ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية في منطقة جابر الأحمد السبت المقبل تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، اذ من المقرر أن تنطلق بطولة غرب آسيا السبت بمشاركة 9 منتخبات هي: الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين والأردن والعراق وسورية ولبنان لفئتي تحت 15 وتحت 17 سنة، وتستمر منافساتها حتى 7 نوفمبر.



بدوره، أوضح مدير نادي الريشة الكويتي خالد أبوالقلوب أن جميع التجهيزات والتحضيرات للبطولتين باتت جاهزة 100% لاستضافة الدول المشاركة في البطولتين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من حجز الفنادق وتجهيز وسائل النقل والمواصلات وقامت الشركة المسؤولة عن تجهيز الملاعب بدورها من إعداد ملاعب البطولة وتم الانتهاء من استخراج تأشيرات السفر الخاصة باللاعبين العرب الذين يتطلب دخولهم إلى البلاد الحصول على تأشيرة سفر.