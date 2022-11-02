مسجد الجزائر تم تدشينه على مساحة 200 ألف متر مربع ويصل ارتفاع مئذنته إلى نحو 265 متراً



الجزائر - هناء السيد



زينت أبراج الكويت المعلم التاريخي الأبرز للكويت، وكذلك علمها الخفاق الساحة الكبرى لمسجد الجزائر الذي يعد جامع الجزائر أو «المسجد الأعظم» فيها، وذلك على هامش اجتماعات القمة العربية التي انطلقت امس على مستوى قادة الدول العربية، بعد اجتماعات وزراء الخارجية ومن قبلهم المندوبون الدائمون على مدى الأيام الماضية.



وشهدت شوارع العاصمة الجزائرية وكذلك مرافقها الشهيرة، ومنها ساحة مسجد الجزائر، وجود مجسمات لأهم المعالم التراثية والسياحية لمختلف العواصم العربية.



ومن بين هذه المجسمات المصغرة الـ 22 لأهم معالم مختلف الدول العربية، التي جسدها فنانون تشكيليون شباب ونحاتون جزائريون، تحت إشراف مؤسسة «فنون وثقافة» لولاية الجزائر، هناك مجسم مصغر لأبراج الكويت، وآخر لمسجد قبة الصخرة بالقدس المحتلة، وبرج الساعة (تونس) والموقع الأثري الشهير للبتراء في الأردن وكذلك مجسم الهرم الأكبر بمصر ومسجد حمودي بجيبوتي، وبرج العرب بدبي، وبرج الرياض بالسعودية، والمباني ذات الطراز المعماري المميز لليمن، وغيرها من المعالم العربية.



كما احتضنت ساحة جامع الجزائر، المزينة بالأعلام الوطنية للبلدان العربية مجسما مصغرا لمقام الشهيد (رمز الجزائر) التي اتحتضنت القمة.



وقد بادرت مؤسسة «فنون وثقافة» بإعداد برنامج ثقافية على هامش انعقاد القمة العربية، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة أول نوفمبر التحريرية.



وكانت التحضيرات الأبرز أمام جامع الجزائر الكبير في حي المحمدية وسط العاصمة، ورغم بعده عن مسار المواكب الرسمية بين المطار وقصر المؤتمرات، فإنه كان في قلب حملات التزيين، وسيكون ضمن المحطات التي وضعت لزيارة القادة والمسؤولين العرب المشاركين في القمة للتعريف به كصرح ديني وسياحي جديد.



ومسجد الجزائر تم تدشينه نهاية العام 2020 في حي المحمدية بالعاصمة الجزائر على مساحة 200 ألف متر مربع، ما يجعله حسب السلطات المحلية ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين بالسعودية، فيما يصل ارتفاع مئذنته إلى نحو 265 مترا.



واختارت السلطات الجزائرية الساحة المقابلة للجامع والمطلة على خليج العاصمة، لوضع مجسمات مصغرة لأهم معالم العواصم العربية، وتم اختيار مجسم مقام الشهيد للبلد المضيف وقبة الصخرة لتمثيل فلسطين.



كما قامت سلطات العاصمة بتهيئة الواجهة البحرية للمدينة لتعطي لها وجها متألقا يليق بعاصمة البلاد وباحتضان أعمال اجتماع قمة جامعة الدول العربية.