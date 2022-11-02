أكد محافظ حولي علي سالم الأصفر متابعة المحافظة لأعمال الطرق وصيانتها، مشددا على ضرورة الاستعداد والجهوزية لموسم الأمطار وصيانة الطرق والشبكات بشكل دوري وبالسرعة المطلوبة لتجنب حدوث الكوارث التي حصلت في العام الماضي.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمدير إدارة صيانة الطرق والشبكات بوزارة الأشغال م.مهند الخياط وم.حسين الصالح ورئيس قسم الطوارئ م.عبدالهادي الرشيدي في ديوان عام المحافظة صباح أمس.



كما تابع خلال اللقاء الأعمال التي تقوم بها إدارة صيانة الطرق والشبكات واطلع على العقبات التي تواجه الفرق العاملة، مؤكدا مد يد التعاون لإنجاز المشاريع القائمة.



وفي الختام، تقدم الأصفر بالشكر الجزيل للعاملين في الوزارة، متمنيا لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن الغالي.