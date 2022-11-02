القاهرة - سامي عبدالفتاح



يعود اليوم قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك الى أجواء مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهتين في اطار الجولة الثالثة، حيث سيكون بطل السوبر الأهلي ضيفا على فريق الداخلية بملعب السويس الجديد، وذلك في السادسة مساء بتوقيت الكويت.. وللأهلي 6 نقاط من فوزين في الجولتين الاولى والثانية، فيما لم يتحصل الداخلية إلا على نقطة واحدة من تعادل وحيد.



وفي الثامنة مساء بتوقيت الكويت ستكون مباراة الزمالك في مواجهة صعبة مع فريق انبي بملعب المقاولون، وللزمالك 6 نقاط من فوزين في الجولتين الاولى والثانية، مقابل نقطة وحيدة لإنبي من تعادل وحيد.



وضمن الجولة الثالثة قفز فريق الاتحاد السكندري الى صدارة جدول الترتيب بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي ليرفع رصيده الى 9 نقاط بالفوز على طلائع الجيش 3-1، بقيادة مدربه الصربي زوران مانولوفيتش. فيما تعثر فريقا المقاولون وفاركو بالتعادل السلبي.



وفي تصريح مهم، أكد أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المصرية المحترفة المسؤولة عن ادارة مسابقة الدوري انه لن يتم تأجيل مباريات الدوري، وان الموسم الكروي سينتهي في موعده المعلن يوم 30 يونيو 2023.