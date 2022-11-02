الدوحة - فريد عبدالباقي



تفقّد وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب د.أشرف صبحي، ستاد الثمامة الذي سيستضيف مجموعة من مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.



وتأتي الزيارة في إطار العلاقات القوية والجيدة التي تربط بين قطر ومصر في جميع المجالات لاسيما في المجال الرياضي.

وكان وزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي قد استقبل الوزير المصري وعقد اجتماعا معه خلال زيارته للدوحة.



وقد اطلع الوزير على المكونات الإنشائية لستاد الثمامة، والذي يعد أيقونة معمارية عربية متميزة، ويعبر تصميمه عن العمق الحضاري والإرث التاريخي والثقافي للدول العربية، ويتضمن مدرجات تسع لعدد يبلغ 40 ألف مشجع.



وثمن وزير الرياضة الطفرة الإنشائية على مستوى الملاعب الرياضية التي أقامتها قطر استعدادا لاستضافتها لمونديال العالم «الحدث الكروي» الأكبر على مستوى العالم في كرة القدم، متمنيا خالص التوفيق للقائمين على تنظيم المونديال بالنجاح على كافة الأصعدة والخروج به في أفضل صورة.



كما تعرف صبحي على كل المقومات التي يتمتع بها ستاد الثمامة بالدوحة من المدرجات وغرف ملابس اللاعبين والحكام، وأرضية الملعب، وقاعات الاستقبال لكبار الزوار، وقاعات الإعلاميين والمؤتمرات الصحفية، ومسار دخول الجماهير واللاعبين وغيرها من إمكانيات الملعب.



وأوضح الوزير الطفرة الإنشائية التي تشهدها المنشآت الشبابية والرياضية المصرية في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومنها الملاعب الرياضية والصالات المغطاة، والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح الدولة المصرية في استضافة العديد من البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

كما أشاد بأكاديمية أسباير التي تضم مجموعة منوعة من الإنشاءات ومدربين متخصصين لتطوير مستوى لاعبي منتخبات قطر في مختلف الألعاب، فضلا عن رعاية الموهوبين، ومستشفى الطب الرياضي ولتدريب وتأهيل اللاعبين.