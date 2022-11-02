أعلنت كل من شركة الخطوط الجوية الكويتية والاتحاد للطيران عن توسيع أطر الشراكة بالرمز المشترك بين الشركتين، والتي تم تأسيسها في عام 2019، حيث ستقوم الناقلتان بتقييم الفرص لتوسيع نطاق شراكتهما الاستراتيجية عبر جميع الوجهات في شبكتي الشركتين.

هذا، وستتم إضافة رمز الخطوط الجوية الكويتية قريبا إلى رحلات الاتحاد للطيران بين الكويت وأبوظبي تصاعديا إلى وجهات في آسيا وأفريقيا والأميركتين وأستراليا، كما ستقوم الاتحاد للطيران بالبحث عن فرص جديدة لرحلات الخطوط الجوية الكويتية التي لا تشغل لها الاتحاد للطيران مثل المملكة العربية السعودية وتركيا، وذلك وفقا للموافقات التنظيمية، علاوة على ذلك، سيبحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك في برامج الولاء بحيث بالإمكان مكافأة الركاب بمزايا برامج الولاء ذات الصلة بين «ضيف الاتحاد» و«نادي الواحة».



وسيوفر توسيع شراكة الخطوط الجوية الكويتية والاتحاد للطيران للعملاء خيارات أكبر في اختيار وجهتهم المفضلة، وستسهم هذه الشراكة في تقديم رحلات بديلة لمسافري الشركتين بالإضافة الى تطوير العلاقات في مجالات عدة مثل سهولة المرور للمسافرين وتعزيز المجال التجاري بين البلدين الشقيقين الكويت والإمارات العربية المتحدة.



وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي عن سعادته بتوسيع اتفاقية المشاركة بالرمز التي ستعزز العلاقات التجارية بين شركات الطيران، بينما تعود بالفائدة على مسافرينا الأعزاء من وإلى الشرق الأقصى وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط، كما ستنمي هذه الشراكة بين الشركتين أسس الترابط والتعاون لتقديم أفضل تجربة للعملاء الكرام».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في الاتحاد للطيران أنتونوالدو نيفيس: بينما تستعيد الاتحاد للطيران رحلاتها في السوق الكويتي بعد الوباء، يسعدنا أن نتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية لتوسيع نطاق المشاركة بالرمز، حيث ستوفر هذه الشراكة خيارات إضافية وتواصلا إضافيا لضيوف كلا الناقلين بين وخارج مراكزنا في أبوظبي ومدينة الكويت.



.. وتدشن رحلاتها إلى «كاتماندو» و«المالديف»



استكمالاً لخطتها الاستراتيجية وسعيا منها لمنح خيارات متنوعة أمام عملائها الكرام، دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلتيها إلى كل من مدينة «كاتماندو» و«جزر المالديف» التجارية المجدولة، حيث ستقوم الشركة بتشغيل 4 رحلات في الأسبوع إلى مدينة كاتماندو أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك اعتبارا من تاريخ 30 أكتوبر 2022، وتشغيل رحلتين بالأسبوع إلى جزر المالديف يومي الاثنين والخميس، وذلك اعتبارا من تاريخ 31 أكتوبر 2022.



وفي هذا الشأن، قالت مدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات شروق العوضي: يسر «الكويتية» أن تعلن عن تدشين وجهتي كاتماندو النيبالية وجزر المالديف، حيث تعد هاتان الوجهتان من أحدث وجهات الخطوط الجوية الكويتية ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع في إطلاق وجهاتها حول العالم، حيث جاء اختيارهما بعد دراسات دقيقة وشاملة لجدوى هاتين الوجهتين ومدى الإقبال عليهما من قبل مسافرينا الأعزاء ولما تحتوياه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة، وتميز أجوائهما للسياح.



وأضافت: يأتي إطلاق الوجهتين في إطار خطة الخطوط الجوية الكويتية للتوسع وتشغيل وجهات جديدة لجدول الموسم الشتوي، حيث أعلنت سابقا عن إطلاق عدد من الوجهات الجديدة تتضمن المدينة المنورة والطائف وحيدر آباد وكوالالمبور، كما أن الشركة مستمرة في تشغيل وجهات مثل مدريد وإزمير ومانشستر والدار البيضاء على مدار العام وبشكل دائم، حيث سبق إطلاقها في موسم الصيف 2022، نظرا للطلب المتزايد على هذه الوجهات ولأهميتها لدى عملائنا الكرام.



من ناحيته، أعرب مدير دائرة العمليات في الشركة الكابتن يوسف العلي عن سعادته بتدشين وجهتين جديدتين تعدان من أهم الوجهات لعملاء «الكويتية» الكرام، لافتا إلى أن أسطول الطائر الأزرق الحديث على أتم الاستعداد لنقل المسافرين من وإلى وجهات متوسطة وبعيدة المدى وذلك لما يمتلكه من طرازات متنوعة ومختلفة تحتوي على تكنولوجيا وتقنيات فائقة ونظام ترفيهي متنوع تتواكب مع أفضل معايير الطيران العالمية.