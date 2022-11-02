أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض «جدري القرود» يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. ووفقا لبيان اللجنة: «توصلت اللجنة إلى رأي إجماعي بأن هذا الحدث (تفشي مرض جدري القرود) يستمر في تلبية معايير اللوائح الصحية الدولية لحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا».



وأوضحت أن تفشي جدري القرود يشكل خطرا على المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره. وبحسب ما ورد، وافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على توصيات اللجنة.

ووفقا لأحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 77.2 ألف حالة إصابة بجدري القرود منذ بداية العام في 109 دول، وتوفي 36 شخصا بسبب الإصابة.



وقررت المنظمة الإبقاء على أعلى مستوى من التأهب الصحي للمرض على الرغم من انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات في الدول الأكثر تضررا في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب بيان صدر عن المنظمة الأممية أمس.



وكانت المنظمة قد أعلنت أعلى مستوى من التأهب في 23 يوليو ، في محاولة لاحتواء تفشي جدري القرود.

وقالت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، إنه على الرغم من التقدم المحرز في مكافحة تفشي المرض لاتزال هناك «أسباب تدعو للقلق»، خاصة بسبب تسجيل إصابات جديدة في بعض البلدان، إضافة إلى نقص الموارد في البلدان الفقيرة.