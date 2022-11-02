قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة مبارك سعيد 3 مباريات، وتغريمه 300 دينار، وذلك لقيامه بالاعتداء على نظيره لاعب القادسية أحمد الرياحي، في المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد، كما أوقفت زميله بالفريق المحترف الجزائري عماد الدين عزي مباراتين وتغريمه 300 دينار، لسلوكه غير الرياضي في ذات المباراة، وجاءت العقوبات بحق لاعبي كاظمة وفق البند رقم (7)، والبند رقم (10) من الجدول الاسترشادي للائحة الانضباط. كما أصدرت لجنة الانضباط عقوبات مالية وإدارية بالجملة شملت 11 لاعبا ناشئا بناديي الكويت والعربي، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة التي جمعت الفريقين في دوري الناشئين (تحت 16 عاما) والتي أقيمت 15 أكتوبر الماضي. إلى ذلك، ردّ اتحاد كرة القدم على تظلم نادي كاظمة بعد فرض لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف بحق مبارك سعيد وعماد عزي، وقال للنادي: اتخذوا الإجراءات القانونية. بدوره رد كاظمة قائلا: النادي يحتفظ بحقه القانوني وسنلجأ للهيئات القضائية وفق القانون 87/2017. وقد رد كاظمة في كتاب قال فيه «من المستغرب أن يطلب اتحاد كرة القدم من النادي اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في نظامه الأساسي، في حين أن أول من خرق مواد النظام الأساسي والأحكام ولائحة الانضباط هو مجلس إدارتكم الموقر، فعلى سبيل المثال لا الحصر تنص المادة 30 من لائحة الانضباط على مصطلح طعن في حين ذكرتم في كتابكم أعلاه تظلم».