عبدالله قنيص



علمت «الأنباء» أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي يرأسها العميد محمد قبازرد، أحالت عصر يوم الاثنين 45 وافدا من جنسيات مختلفة إلى إدارة الإبعاد الإداري على خلفية حيازة وتعاطي مواد مسكرة وأخرى مخدرة.

وقال مصدر أمني ان عددا من المبعدين تم احتجازهم لأيام لمعرفة مصدر المخدرات التي ضبطت بحوزتهم، لافتا الى ان هؤلاء تجرى لهم تحاليل وتم أخذ قرار الإبعاد بعد أدلة دامغة على حيازة وتعاطي المخدرات بما في ذلك إجراء تحاليل.



وحول أسباب عدم إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة، قال المصدر: في الغالب تخلص التحريات إلى ان المبعدين يتعاطون المخدرات، حتى إذا عثر بحوزتهم على كمية بسيطة من المواد المخدرة ولم تفلح المحاولات في معرفة مصدرها لا يحالون إلى النيابة باعتبار أن وجودهم بالكويت غير وارد حتى وإن ظلوا في السجون سنوات وبالتالي يبعدون للصالح العام.