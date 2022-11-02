أحمد لاري: الخطاب الأميري جاء بعد الخطاب الاستراتيجي الذي ألقاه سمو ولي العهد وكانت رسالته واضحة حيث أدى الشعب دوره وعلينا زرع الأمل لدى أهل الكويت

بدر الملا: هناك كتب رسمية تثبت تركي لمهنة المحاماة والقضية التي تحدثت عنها النائب جنان بو شهري حدثت قبل أن أكون نائباً أو حتى وزيراً وخسارة "البترول" لإحدى القضايا هذا أمر بيد القضاء وليس لي علاقة به

مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على تعديل قانون اللائحة الداخلية بإحالة القوانين إلى اللجان المختصة مباشرة دون إحالتها إلى اللجنة التشريعية أولاً كما كان معمولاً به سابقاً ويحيله إلى الحكومة

جنان بو شهري : في حال قدم اقتراح بقانون فهل تستطيع اللجان إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية في حال إجراء تعديلات عليه؟

-قانون تعارض المصالح أولوية بالنسبة لي وهناك بعض الوزراء والنواب لديهم شركات أو شراكات تجارية..وأدعو المجلس إلى استعجال اللجنة التشريعية لانجاز قانون تعارض المصالح

محمد المطير : هذا التعديل على اللائحة كنا ننتظره منذ زمن وعلى الأمانة التحرك لتوفير قانونيين للجان لتغطية الأمر واللجنة التشريعية كان عليها ضغط من كم الاقتراحات وتحول الأمر إلى عرف وهو عدد القوانين التي قدمها النائب

أسامة الشاهين: هذا التشريع الخاص بتعديل اللائحة يسرع من دورة إقرار القوانين من خلال إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة وهذا ما يفتح المجال لإقرار قوانين مهمة للشعب

حسن جوهر: النواب يمثلون الأمة فعندما يقدّم نائب اقتراح بقانون وتنتهي الدورة البرلمانية 4 سنوات ولم يتحرك الاقتراح فهو محاسب أمام الأمة

-المقترح مدخل لتعديل اللائحة الداخلية..ويجب أن تتغير اللائحة بالكامل بما يتواكب مع طموح الشعب

حمد المطر: المقترح يهدف إلى تطوير أعمال المجلس واللائحة تم تعديلها 5 مرات وبالتالي ما نفعله ليس بدعة..وأنا أدعم هذا المقترح وأتمنى الموافقة عليه لتطوير أعمال المجلس ونحن بانتظار برنامج عمل الحكومة

أسامة الزيد: المقترح جاء تماشياً مع ما كنا نطلبه من إصلاح المؤسسة التشريعية..فعندما يقدّم اقتراح بقانون يذهب للجنة المختصة وفي كل لجنة باحث مختص باختصاصها

-يجب ألا نجزع من التعديل لأنه سينظم عملنا ونتمنى إقراره لأنه سنزيد من وتيرة التشريع

عبد الكريم الكندري: البيروقراطية في إقرار القوانين "نظرية قديمة"..وإذا أردنا ضياع شيء نضع له لجنة

-نحن نريد تسريع وتيرة التشريع بأن تكون اللجنة التشريعية متخصصة والاقتراحات الأخرى تذهب إلى اللجان المختصة