فيصل صرخوه: نتائج الشركة تعكس السياسة المتحفظة لإدارة الأصول وجودة الإيرادات



أعلنت شركة كامكو إنفست، عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 3.8 ملايين دينار، بربحية للسهم بلغت 11.2 فلسا، مقابل أرباح بقيمة 8.2 ملايين دينار في نفس الفترة من 2021، بربحية للسهم 24 فلسا.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي الإيرادات بلغ 17 مليون دينار (التسعة أشهر 2021: 21.9 مليون دينار)، بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة التي نمت خلال التسعة أشهر بوتيرة أقل مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021.



وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 لتصل إلى 13.8 مليون دينار، ما يمثل 81.1% من إجمالي الإيرادات.



أما خلال الربع الثالث، فقد منيت الشركة بخسائر بقيمة 0.8 مليون دينار (خسارة السهم 2.4 فلس) متأثرة بالخسائر غير المحققة الناتجة عن تراجع أداء استثمارات الشركة جراء التحديات الاقتصادية والتراجعات التي شهدتها الأسواق المالية.



وبلغ حجم الأصول المدارة 12.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2022 في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة لصالح العملاء، فقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول أداء منذ بداية العام بلغ 8.13% و6.31% على التوالي ليكونا بذلك أفضل صناديق الأسهم الكويتية التقليدية أداء.



فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 3.65% ليكون أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء خلال فترة التسعة أشهر.

كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار أميركي بمساحة إجمالية تبلغ 4.31 ملايين قدم مربع وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.7% للمستثمرين.



من جهة أخرى، مازال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة. ويعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمنتجات الاستثمارية الجديدة.



وواصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع إتمامها خلال العام.

وقد تمكن الفريق خلال هذه الفترة من إتمام أربع صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء والمشاركة في عملية إصدار صكوك بالإضافة إلى طرح خاص لإحدى الشركات العائلية في الكويت، واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الالكتروني.



وبلغ إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر 126.2 مليون دينار (31 ديسمبر 2021: 129.7 مليون دينار كويتي) فيما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 1.8% خلال التسعة أشهر لتبلغ 61.5 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2022.



وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2022.



وتعليقا على النتائج المالية، قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه: «تعكس هذه النتائج السياسة المتحفظة لإدارة أصول الشركة بالإضافة إلى جودة الإيرادات حيث تمثل إيرادات الرسوم والعمولات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات.

ورغم حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي وارتفاع نسب التضخم والإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية من رفع للفوائد وتأثيرها السلبي على أداء الأسواق المالية، إلا أن نموذج أعمالنا وتنوع خدماتنا والأداء التنافسي لمنتجاتنا ساهمت في تحقيق نمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وفي تعزيز مركزنا المالي».