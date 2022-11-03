حصل لبنان على ضمانات أميركية حول استمرارية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وسط مخاوف من الغاء الاتفاق مع قرب تمكن رئيس حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، وفق المفاوض اللبناني الرئيسي إلياس بوصعب.



وقال بوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الذي كان مكلفا ملف المفاوضات لوكالة «فرانس برس»، «لبنان بحث هذا الموضوع خلال المفاوضات وبعدما انتهت، وحصلنا على الضمانات الأميركية الكافية بأن هذا الاتفاق لا يلغى بسهولة، وتأثير انسحاب أي فريق منه كبير على الدولتين».



ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي يائير لابيد الاتفاق بأنه «إنجاز سياسي»، إلا أن نتنياهو وجه له انتقادات لاذعة خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، واعتبر أن «إسرائيل بحاجة إلى قيادة مختلفة، تملك خبرة ورئيس حكومة قوي قادر على مواجهة الضغوطات ولا ينصاع للتهديدات»، في إشارة إلى تهديد حزب الله لإسرائيل بالتصعيد العسكري.