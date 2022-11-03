عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة مؤتمر طب الأطفال ورئيسة الهيئة الطبية في مستشفى الصباح د.إيمان العنيزي عن افتتاح المؤتمر السنوي الأول لطب الأطفال في الكويت خلال الفترة من 3 - 6 نوفمبر الجاري، برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في فندق راديسون بلو تحت شعار «أطفالنا أولا وقبل كل شيء».



وذكرت العنيزي في تصريح صحافي أن المؤتمر يعد الأول من نوعه في الكويت، حيث يضم جميع أقسام الأطفال في الكويت تحت مظلة مجلس أقسام الأطفال. وبينت أن المؤتمر يضم نخبة من أطباء الأطفال الاختصاصين من جميع مستشفيات الأطفال في الكويت، كما يشارك فيه نخبة من الأطباء العالميين من أوروبا وأميركا وكندا وكذلك أطباء من منطقة الخليج، والأطباء المحليين.



وأفاد بأن المؤتمر يضم 3 ورش عمل قبل المؤتمر في 3 نوفمبر عن العناية المركزة للأطفال برئاسة د.فجر التمار، فضلا عن ورشتي تدريب على دورات الإنعاش الطبي وأخرى عن استعمال السونار في أماكن الرعاية الطبية. وأفادت بأن المؤتمر يشمل عرض 16 ورقة عمل بحثي ومحاضرات عن «طوارئ الأطفال والعناية المركزة» وأمراض الجهاز الهضمي والدم، والأورام، كذلك الأمراض الوراثية وأمراض التهاب التنفسية، كما يشمل الطب التطوري والتغذية ونمو الأطفال، وتقديم الخدمات متعددة التخصصات للمرضى ذوي الأمراض المزمنة، علما انه تم تسجيل ما يقارب الـ 500 طبيب للمشاركة والحضور.