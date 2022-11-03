بيروت ـ منصور شعبان



أوضحت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية لـ«الأنباء» أن موضوع تقليص 30% من رواتب بعض موظفي السفارة اللبنانية لدى الكويت تمت معالجته ضمن الأطر الإدارية.



وكان الموظفون هددوا بالاعتصام والتوقف عن العمل بعد قرار الوزارة تقليص رواتب السلك الخارجي بنسبة 30% مما دفعهم للتحرك احتجاجا.



تجدر الإشارة الى أن وزارة الخارجية كانت أصدرت تعميما، منذ مدة، يحث السفارات اللبنانية على التقشف من خلال تقليص رواتب الموظفين، وهو ما أثار احتجاج بعض موظفي السفارة لدى الكويت والتهديد بالإضراب الشامل اعتبارا من يوم الخميس، وقد سارعت الوزارة إلى معالجة الأمر قبل هذا الموعد.