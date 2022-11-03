دعا مدير زكاة الجهراء التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية محمد السعيدي المتبرعين للمساهمة في مشروع «مساعدة الأسر المتعففة» داخل الكويت. وبين أن الفئات المستهدفة هي ضعاف الدخل، والأرامل، والمعاقون، والمرضى، وأصحاب الحاجة. وأضاف: نقوم من خلال المشروع بتقديم المساعدات المادية، والغذائية، وسداد الإيجارات لمئات الأسر المحتاجة سنوياً، ونحرص قبل صرف المساعدة على دراسة الحالات المتقدمة دراسة وافية والتأكد من كافة المستندات والأوراق الثبوتية، لافتا إلى أن المساهمة في المشروع متاحة بأي مبلغ تجود به نفس المتبرع. وبين السعيدي أن التبرع يكون عبر الاتصال على 97286698 أو زيارة المقر بمنطقة الجهراء خلف محطة بنزين المضخة بجانب المخبز الآلي.