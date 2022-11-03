نجم: والدتي «بدرية» والفنانة أنغام ملهمتاي في الكتاب

أوثق حالات نعتقد أننا فيها بمفردنا ونكتشف أنها عامة جداً

الكتاب يرتكز على وجود الصداقات الداعمة في حياة الإنسان

برنامجي الرمضاني الجديد سيركز على البعد النفسي للضيوف

الشعيبي: أول أغنية قدمتها كانت في برنامج «علي نجم»

الصفي: نجم معروف بدعواته المبتكرة وأقوله «انجح وكسر الدنيا»

الأنصاري: اختلاف علي فيما يقدمه نابع من صدق مشاعره

لويس لعلي نجم: برافو عليك.. وكلماتك تلامس القلوب

خاجة: تعاون سيجمعني إذاعياً مع علي نجم خلال أسبوعين

السريع: علي سابق الزمن ليخرج الكتاب للنور ويشارك في المعارض



دعاء خطاب

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المذيع معاذ يسأل ضيفه بدر: هل أنت متعب؟ قال بدر: «نعم، ولا، وربما، واحتمال وارد ومستبعد بنفس الوقت، انا متعب من نكران الجميل، متعب من الحواجز التي يبنيها الطرف الآخر بيني وبينه بعد أن يتملك قلبي ويجعلني أتعلق به حتى آخر نفس، متعب من تكرار السيناريو والمواقف لكن بوجوه مختلفة، متعب من إحباطي المستمر أمام الخيبات المتراكمة مع كومة المشاكل التي كلما ظننت انني انتهيت منها أتتني مضاعفة، متعب من الصورة التي أخذها غيري عني ولا تشبهني، متعب ومتعب ومتعب». كانت هذه صفحة عشوائية اختارها الإعلامي علي نجم وأهداها للجمهور خلال حفل توقيع أحدث إصداراته والخامس له، والذي حمل عنوان «حالة عامة جدا» مع دار نشر «شغف». «الأنباء» حضرت الأمسية الاستثنائية التي احتضنها «وجهة» في رأس السالمية، وحضرها نخبة كبيرة من أصدقاء علي نجم ومحبيه وأفراد أسرته، ومن بينهم الفنانة فاطمة الصفي، بدر الشعيبي، عبدالعزيز لويس، الإعلامية أسرار الأنصاري، والإعلامي علي خاجة، والإعلامي طلال الفصام، وعمر العليان، الإعلامية دانة السريع، بالإضافة الى عدد من أهل الصحافة والإعلام، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، ألقى نجم كلمة ارتجالية عبر خلالها عن سعادته بخروج خامس إصداراته الى النور، خاصة أنه قرر اقامة هذا الحفل في 10 أيام، استعدادا للانضمام الى معرض الكتاب، وتوجه بالشكر إلى كل أصدقائه وشركاء نجاحه فريق «the digital campuse»، وأرجع كل ما حققه من نجاحات لتوفيق الله، ثم دعوات والدته التي حرصت على التواجد وتقديم الدعم.



ووجه الإعلامي والكاتب علي نجم، في بداية حديثه الشكر لجريدة «الأنباء» على دعمها لمسيرته، قائلا: شكرا «الأنباء» من كل قلبي، من أول إنجاز لي «الأنباء» داعمة دائما، مضيفا: أي برنامج اشتغله دائما فإن «الأنباء» تكتب عنه وتشجعني، ولذا أعتبرها بيتي الإعلامي الأول، وتبقى «الأنباء» مختلفة دائما في قلبي.



وعن فكرة الكتاب وأسباب اختيار اسم «حالة عامة جدا» عنوانا له، أوضح: في البداية كنت أتمنى يكون عندي برنامج بهذا العنوان، وحتى أنفذ هذا البرنامج بالطريقة التي أريدها كان الموضوع سيتأخر لسنوات، وكنت أريد أن أجمع المذيع والكاتب مع بعضهما، لذا قمت بكتابة الكتاب عن البرنامج الذي اسمه «حالة عامة جدا»، وهو مستوحى من أغنية أنغام «حالة خاصة جدا» وكذلك فإني اخترت أن يكون اسم الضيف «بدر» نسبة الى والدتي ومصدر إلهامي «بدرية» حفظها الله.



وأضاف: نحن نواجه حالات في حياتنا، نعتقد أننا فيها بمفردنا، لكننا نكتشف بعد ذلك أنها حالة عامة جدا، هذا السبب من وراء تسمية الكتاب وهو اسم البرنامج ويتكلم عن قضايا الإنسانية، ويرتكز على وجود الصداقات الداعمة في حياة الإنسان.



وردا على حرصه على أن يكون لديه إصدار سنوي بالإضافة الى البرنامج الرمضاني، و«بودكاست» الذي حقق نجاحا منذ الموسم الأول، يرى نجم أن التعاون أهم أسباب نجاحه، قائلا: «يد واحد لا تصفق»، أنا إنسان لا يعرف العمل بشكل فردي، وأحب الشغل الجماعي، مشيرا إلى دور فريق العمل وفريقه في تحقيق نجاحاته. وأكمل: لدي فريق عظيم محب ومتعاون، وأصدقاء أحبهم، يدعمونني بشكل دائم، وإذا قلت فكرة لا يترددون نهائيا في مساعدتي سواء بإجراء البحث أو تعريفي بأفكار مشابهة أو من يحاولون تطويرها، فريق أصبح يريد النجاح ولا غير سوى النجاح، فريق محظوظ بوجوده حولي، لأنه فريق يريد أن يكون دائما على نفس المستوى، ونحن نحرص على الاستمرارية أن تكون موجودة.



وتابع: إضافة إلى إبداعهم وتفانيهم في العمل، حبهم الشخصي لي، لأني إنسان لا يحب تسليط الضوء على نفسه في حالة النجاح لكن على فريقي أولا ثم أتواجد من بعدهم لأنه لولا تعبهم هم معي لم أكن لأصل لهذا المستوى.



وحول استحداث أفكار مبتكرة لحفل التوقيع سنويا، رد: إن فكرة الدعوات المطبوعة أصبحت مملة وتربكني لمعرفة وصولها للمدعوين من عدمه، لذا ابتكرت في حفل إطلاق كتاب «خيال» عام 2019، فكرة إرسال مقطع صوتي لكل ضيف خاص به، وسهرت لمدة 5 ساعات لتسجيل 200 فيديو إلى 200 شخص، أحبهم وأعزهم لتصبح ذكرى لنا، لأن الفيديو يبقى شعوره إلى فترة طويلة، وأعتبرها رسالة امتنان وحب لكل الناس الذين يقفون معي ويدعمونني.



شركاء نجاح



بدوره، وجه الفنان بدر الشعيبي رسالته إلى علي نجم قائلا: أقول له «الله يوفقك»، وأكون حريصا دائما على ان أكون في أي حدث يخص علي نجم، وفي إصدارات كتبه، خصوصا لأنه مبدع في أي مكان، وإن شاء الله فخورون به دائما، لاسيما أن أول أغنية لي نزلتها في برامجه، وهذا أمر لا أنساه له، وإذا كانت الناس اليوم تراني ناجحا فهو جزء كبير من هذا النجاح.



وعن رأيه في الدعوة إلى الحفل، قال: علي نجم مبدع، وفي كل سنة أنتظر كيف سيقدم طريقة الدعوة، وهذا أمر غير مستغرب لأن هذا علي نجم، وفي كل عام يقدم لنا شيئا مختلفة، وهو ولد فنانا.



من ناحيته، وجه الفنان عبدالعزيز لويس حديثه إلى علي نجم قائلا: «برافو عليك»، والله يوفقك في كل خطوة، وأنت لا تنافس إلا نفسك، وشاطر ومبدع في كل مكان تكون فيه.



وعلق على الدعوة المبتكرة التي وصلته من نجم: طبعا علي شاطر انه يتكلم وأن كلامه يصل إلى القلب، وهذا ما فعله بواسطة الدعوة.



فيما قالت الفنانة فاطمة الصفي: حتى الآن لم أقرأ الكتاب، لكنى دائما أقول كلمة «يلا ننجح»، لذا اقول لعلي «روح إنجح وكسر الدنيا نجاح»، خاصة أنه صديقي، واستمتع بالوجود في حفل توقيع كتابه، مكملة: دعوة الحضور إلى الحفل حلوة جدا، والفكرة هي ان يوجه فيديو بالاسم لكل شخص، بسيطة ومبتكرة وفيها جهد ينم عن مدى اهتمامه بالجميع، وهي من أحلى الدعوات، لاسيما أن علي نجم معتاد أن تكون دعواته غريبة، وهذه أفضل دعوة منذ حفل توقيع كتابه الأول، وأذكر كذلك الدعوة التي وجهها كرسالة صوتية كانت مميزة.



دعوات مبتكرة



وفي سياق ذي صلة، قال الإعلامي علي خاجة: كتاب «حالة عامة جدا» يعبر عن رؤية كاتبه الإعلامي علي نجم، والتي تنقل رؤية شريحة كبيرة من الجمهور داخل وخارج الكويت، مضيفا: بعد ابتعاد علي نجم عن الإذاعة، كان يتوقع أن يخفت نجمه، ولكن على العكس نجح في مواصلة إبداعه في كل المجالات، كاشفا عن تعاونه مع الإعلامي علي نجم في برنامج إذاعي، سيتم الاعلان عنه خلال أسبوعين.



أما الإعلامية أسرار الأنصاري، فقالت: سعيدة جدا بتواجدي في حفلة توقيع كتاب علي نجم، ودائما أقول ان ما يميزه ليس فقط طلاقته في الحديث أو إبداعه فيما يقدمه للجمهور، لكن ما يميزه أن كل الأشياء التي يقدمها تكون من أعماق قلبه وروحه، وهذا ما يجعلنا دائما نتعلق بما يقدمه، ونحب أن نكون حوله وندعمه.



وعن تفرد شكل الدعوة الخاصة بالحفل، ردت: هذا هو علي نجم، ويؤكد على كلامي أن ما يميزه أنه يقدم كل شيء من أعماق قلبه حتى لو كانت دعوة إلى حفل توقيع.



وأعربت الإعلامية دانة السريع، عن سعادتها بسرعة انتهاء الكاتب علي نجم من «حالة عامة جدا» في وقت قياسي ليلحق المشاركة باكبر معارض الكتب العربية، ويلتقي بجمهوره ويوصل لهم رسالته من خلال جديده، مثنية على الطريقة المبتكرة للدعوة التي أرسلها للمدعوين المشاركين بحفل كتابه الجديد. وأردفت: فوجئت بالدعوة مثل الكل، لكني تأثرت بها جدا، وهي روعة.



وفي الختام، قال علي العليان: علي نجم ذكي في اختيار رسائله وتوقيت نشرها، ولذلك هو حريص على مواكبة التوقيت ومتطلباته، متوقعا أن يعبر كتابه الجديد عن الناس، وأن يكون مغايرا عن كتابه السابق، مشيدا بفكرة دعوات كتاب «حالة عامة جدا»، مضيفا: إن الفكر الإبداعي للإعلامي علي نجم، يشجع على أن يكون حتى فكرة الدعوة لتوقيع كتابه مختلفة وجديدة كل عام، ومنتظر العام المقبل أن أشاهد الإبداع الجديد في الدعوة.



علي نجم: تلقينا تهديدات بالضرب من حسام حبيب ولدينا ما يثبت



تحدث الإعلامي علي نجم عن الموسم الثاني من بودكاست «نتكلم موسيقى»، قائلا: إن المنصة التي يعرض عليها البرنامج أتاحت حرية المحتوى، بجانب الرقابة الذاتية لدي، مما دفعنا لتطوير البرنامج، وأصبح تذاع منه حلقتان كل أسبوع بدلا من حلقة واحدة بموضوعات مختلفة، وكانت ردود الفعل عليه مختلفة جدا.



وأشار إلى إهداء أول حلقة من البودكاست إلى الفنانة شيرين، تعبيرا عن حب ودعم الإعلام الكويتي والخليجي لها ومساندته لها، وقال: نتمنى ان تتعافى قريبا وأن تعود لتقف على المسرح مرة ثانية، وأن يعود صوت مصر الذي نحبه من جديد.



كما كشف نجم عن تلقيه تهديدات من المطرب حسام حبيب في الموسم الأول للبرنامج، وذلك عندما طرح طلال الفصام ما يتم تداوله عن شيرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وشكوكه حول علاقة حسام حبيب زوجها بهذه الأنباء، وتأكيده أن لديه مقاطع صوتية ورسائل ومواقف يشهد عليها أشخاص تثبت صحة كلامه. وأكمل: قررنا ألا نتدخل، لأن شيرين وقتها كانت متزوجة حسام حبيب، وتعتبر هذه أمورا شخصية ليس لنا علاقة بها.



وأضاف: إلا أن هذا المقطع من البرنامج تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال 48 ساعة من تاريخ التداول تلقى طلال الفصام رسالة تهديد من حسام حبيب على «الانستغرام» يتوعده فيها بالضرب وأن يسخر حياته للانتقام منه، وطلبت وقتها من طلال ألا يرد على هذه الرسالة، ولكن يحتفظ بها للتوثيق، وبالفعل بعدها أصبح حسام حبيب واضحا ومكشوفا على الملأ، ولا بد من أول حلقة أن نقدم موقف دعم وتأييد، وما كان يخفى على الجميع أصبح فوق الطاولة أمامهم، مؤكدا أن برنامجه يركز على عرض كل ما يخص الموسيقى العربية والخليجية بموضوعية تامة، دون مجاملات، كما يقوم بالاهتمام الكبير بالتحليل والنقد وإيصال رسالة الجمهور.



برنامج جديد في شهر رمضان وتعاون مرتقب مع إذاعة خليجية



كشف الإعلامي علي نجم عن الاستعداد لتقديم برنامج جديد خلال رمضان هذا العام، قائلا: مازلنا نعد ورش عمل حول فقرات البرنامج، وأسئلته وشكله، ونحن في المرحلة الأخيرة من التصور النهائي للبرنامج، وذلك بعدما قررت الاستراحة وعدم تقديم أي برامج خلال رمضان الماضي، إلا أن وصلتني ردود أفعال بألا أكرر هذا مرة ثانية.



وتابع: برنامجي الجديد سيقدم تجربة نفسية جدا، وذلك بعدما قدمنا تجربة مماثلة على استحياء في برنامج «صافي يا لبن»، وبعد مرور 8 سنوات على البرنامج، أتوقع أن نكرر تجربة مماثلة، حيث سنحصل على العنصر النفسي فقط، وسيتم استثمارها بشكل جديد أتمنى أن يعجب الجميع.



واضاف: سنشارك بكتاب «حالة عامة جدا»، في جولة الكتب في معارض الكتب في الشارقة، ثم الدوحة، ومسقط وعمان ومصر، بالإضافة إلى هذا سيكون هناك تعاون مرتقب مع إحدى الإذاعات الخليجية لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي حتى يتم الموضوع بشكل نهائي، لأنها مازال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وسيكون هذا بالإضافة إلى برنامج رمضان.