محمد الجلاهمة



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد الى النيابة العامة مواطنا ووافدا هنديا على خلفية حيازة مواد مخدرة والاتجار، وأرفق في ملف الإحالة كيلو من مخدر الحشيش وربع كيلو من مخدر الشبو وكمية من حبوب اللاريكا و2 ميزان حساس الى جانب ادوات تعاط وعثر رجال المكافحة على المضبوطات في منزل المواطن بقرطبة وشقة للوافد الهندي في منطقة سلوى.



وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت الى رجال المكافحة عن اتجار شاب كويتي في المخدرات وعليه استدرج الى بيع كمية من المواد المخدرة وبعد ان تسلم المبلغ المرقم من قبل النيابة العامة ألقي القبض عليه وبالانتقال الى منزله في قرطبة عثر بداخله على نحو كيلو من الحشيش ولاريكا وأدوات تعاط وميزان حساس.

وذكر المصدر: جاء ضبط الهندي بعد خطوات مماثلة وعثر في شقته على الشبو وقد قام بتجزئته الى لفافات تمهيدا لترويجها على المتعاطين.