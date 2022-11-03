القاهرة - سامي عبدالفتاح



حقق فريق البنك الأهلي بقيادة المدرب خالد جلال، واحدة من مفاجآت الدوري المصري، قبل توقفه المقبل بالفوز على ضيفه سيراميكا كليوباترا 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة، سجلها أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا في مرماه بالخطأ بعد مرور دقيقتين فقط، وأضاف كريم بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 26 ثم الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة 56، قبل أن يحرز سيراميكا هدف الشرف في الدقيقة 65 بواسطة رجب نبيل.



وفي اليوم نفسه، خرج فريقا حرس الحدود وسموحة بنقطة لكل منهما بعد التعادل السلبي.



وبانتهاء مباريات الأمس التي جمعت بين الأهلي والداخلية، والزمالك وإنبي، تدخل مسابقة الدوري في توقف لعدة أيام بسبب تجمع المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي فيتوريا استعدادا لرحلة الكويت التي يلتقى فيها منتخب الفراعنة مع «الأزرق» يوم 14 نوفمبر، ثم مع منتخب بلجيكا في 18 نوفمبر بكامل محترفيه.



ومن المقرر، وفق رؤية فيتوريا، أن يكون معسكر الفراعنة على فترتين، وستكون الفترة الأولى التي يجتمع فيها عناصر المنتخب من يوم 7 إلى 11 الجاري في القاهرة، وتضم اللاعبين المحليين، مع استبعاد اللاعبين الذين ترتبط أنديتهم بالمشاركات في البطولات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و13 الجاري، بينما تنطلق الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر في 13 حتى 18 نوفمبر بانضمام المحترفين استعدادا لمباراة بلجيكا.