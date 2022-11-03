اختتم النادي الكويتي للرياضات الجوية بطولة الدرون الأولى التي شارك فيها أكثر 18 لاعبا من منتسبي النادي ممن يمارسون رياضة سباق الطائرات الدرون من دون طيار كأول بطولة محلية تقام في الكويت بشكل رسمي تحت مظلة النادي الكويتي للرياضات الجوية، حيث توج حمد البناي بالمركز الأول وحل ثانيا عمار الجريوي فيما كان المركز الثالث من نصيب سلمان الدشتي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الجوية سامي الشمري الذي قام بتكريم الفائزين بالمراكز الـ 3 الأولى وكذلك تكريم جميع اللاعبين المشاركين في البطولة، إن بطولة الدرون الأولى هي الانطلاقة الحقيقية لأنشطة النادي الذي يضم رياضات الطيران في الكويت بمختلف أنواعها وأشكالها، مضيفا: «مقبلون على بطولات جديدة مميزة في رياضات الطيران والتي سوف تستقطب شبابنا لتشجيعهم على الانضمام الى النادي كونه الوحيد المتخصص في هذه الرياضات في الكويت».



من جانبه، شكر أمين السر العام في النادي الكويتي للرياضات الجوية ومدير البطولة محمد بورحمة جميع المشاركين في بطولة الدرون الأولى التي كانت رياضية تراثية بمسابقات البحث عن الأهداف التي كانت عبارة عن أمثلة كويتية تراثية تفوح منها رائحة الماضي وعبق المستقبل، وقد حققت البطولة أهدافها ونأمل في المزيد بالفترة المقبلة.