وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه امس برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات مهمة، منها مد العمل بالقرار رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء لمدة عام.



ويأتي ذلك حتى يتسنى للمحافظة استكمال إجراءات التقنين، في ضوء قرب انتهاء العمل بالقرار المشار إليه، خاصة في ظل كثرة واستمرار المواطنين في تقديم طلبات التقنين وحرصهم على إتمام الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من المساحات لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى «سكن لكل المصريين».



ونص مشروع القرار على تخصيص مساحتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، هما: 60.72 فدانا ناحية شمال الحرفيين في منشأة ناصر ناصر بمحافظة القاهرة، و6.99 أفدنة ناحية روضة السيدة 2 «الطيبي» بمحافظة القاهرة.



كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 20.42 فدانا ناحية مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية «أرض الحريري»، ليعاد تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع «سكن لكل المصريين».



ونص مشروع القرار أيضا على أن تضم عدة قطع أراض إلى مشروع «سكن لكل المصريين»، وهي: مساحة 37.06 فدانا ناحية محافظة القاهرة «أرض الخيالة»، و28.79 فدانا ناحية محافظة القاهرة «جوهرة الفسطاط»، و47.96 فدانا ناحية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و21.97 فدانا ناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية «أرض الأوقاف»، وذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق عدة أهداف تنموية.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 367.44 فدانا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك في إطار الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة ومقومات النهوض الصناعي.



كما وافق على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، فئة الـ 100 جنيه، بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات في 27 سبتمبر 1822، وكذا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر في 4 نوفمبر 1922، تخليدا لهذين الحدثين اللذين يعكسان عظمة تاريخ مصر وعمق تأثيرها الحضاري.