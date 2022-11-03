"الأعلى للقضاء" يلتئم الثلاثاء المقبل : يعتمد ترشيحات وانتدابات قضائية

صدور 3 مراسيم بتعيين نائبين لمدير عام " كونا " ووكيلة المالية وأمين "الأوقاف"

قضيتان أساسيتان أمام "الخدمة المدنية" وبدائل جاهزة لتطبيق الدوام المرن

مريم بندق

صدرت 3 مراسيم بتعيين أسيل سليمان عبدالعزيز السعد المنيفي وكيلا لوزارة المـاليـة، وتعييـن صقــر عبد المحسن صقر السجاري أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة، ويعين نائبا لمدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من: محمد راشد محمد المناعي، وعصام ناصر يوسف الغانم.

وعلمت «الأنباء» أن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع عند العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار محمد بن ناجي تمهيدا لاعتماد ترشيحات وانتدابات قضائية.

هذا، وعلمت «الأنباء» أيضا أن قضيتين أساسيتين أمام مجلس الخدمة المدنية الذي يلتئم في اجتماعه الثاني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وحضور الوزراء الأعضاء.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن القضية الأولى تتعلق بصرف مكافآت رجال القضاء والعاملين بانتخابات مجلس الأمة 2022، والتي أجريت يوم 29 أكتوبر الماضي، والقضية الثانية تدور حول عدة بدائل للدوام المرن، حيث لدى ديوان الخدمة المدنية أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن.

"الأعلى للقضاء" يلتئم الثلاثاء المقبل : يعتمد ترشيحات وانتدابات قضائية

علمت " الأنباء" أن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع عند العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار محمد بن ناجي تمهيدا لاعتماد ترشيحات وانتدابات قضائية.

صدور 3 مراسيم بتعيين نائبين لمدير عام " كونا " ووكيلة المالية وأمين "الأوقاف"

صدرت 3 مراسيم ، نص الأول الذي حمل الرقم 200 على تعيين أسيل سليمان عبد العزيز السعد المنيفي وكيلا لوزارة المالية بدرجة وكيل وزارة ، وجاء في المرسوم الثاني الذي حمل الرقم 201 يعين صقر عبد المحسن صقر السجاري أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة ، ونص المرسوم الثالث الذي حمل الرقم 202 على أن يُعين نائبا لمدير عام وكالة الأنباء الكويتية " كونا " بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من : محمد راشد محمد المناعي ، وعصام ناصر يوسف الغانم.













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قضيتان أساسيتان أمام "الخدمة المدنية" وبدائل جاهزة لتطبيق الدوام المرن

علمت " الأنباء" أن قضيتين أساسيتين أمام مجلس الخدمة المدنية الذي يلتئم في اجتماعه الثاني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وحضور الوزراء الأعضاء.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، إن القضية الأولى تتعلق بصرف مكافآت رجال القضاء والعاملين بانتخابات مجلس الأمة 2022، والتي أجريت يوم 29 أكتوبر الماضي، والقضية الثانية تدور حول عدة بدائل للدوام المرن حيث لدى ديوان الخدمة المدنية أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن.