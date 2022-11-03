بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية شكر إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال ترؤس سموه لوفد الكويت في أعمال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.



وأشاد سموه بما توصلت إليه هذه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل المشترك وبما يعود بالنفع على الدول العربية.



وأعرب سموه عن أطيب التمنيات لأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.