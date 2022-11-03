بعث الرئيس الصيني شي جينبينغ ببرقية تهنئة إلى نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، بمناسبة انعقادها الـ 31 في الجزائر العاصمة.



وقال الرئيس الصيني في البرقية إن جامعة الدول العربية، ملتزمة بالسعي إلى تحقيق القوة من خلال الوحدة في العالم العربي، تعمل بنشاط على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتبذل جهودا حثيثة لصون تعددية الأطراف والمصالح المشتركة للدول النامية.



وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لتعزيز الدعم المتبادل وتوسيع التعاون في جهد مشترك لبناء مجتمع صيني ـ عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد، من أجل خلق مستقبل مشرق للعلاقات الصينية ـ العربية وتقديم مساهمات للسلام والتنمية في العالم.



وأوضح أن الصين أقامت صداقة قوية مع الجزائر والدول العربية الأخرى وقد شهدت السنوات الأخيرة، توطيد الثقة السياسية المتبادلة بشكل متزايد، وأحرز التعاون في إطار الحزام والطريق تقدما ملموسا، وحقق التعاون العملي في مختلف المجالات نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن كلا الجانبين تعاونا على دعم ومساعدة بعضهما البعض في الأوقات الصعبة خاصة في مواجهة جائحة «كوفيد-19» وهو ما قدم نموذجا جيدا يحتذى في التعاون بين بلدان الجنوب.



وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره لالتزام الجزائر طويل الأجل بتعزيز التضامن بين الدول العربية، ودورها النشط في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية وتأكيدها على أهمية التعاون الجماعي بين بكين والدول العربية.