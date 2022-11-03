اعترفت شركة البريد الألماني "دويتشه بوست" بأنها تواجه مشاكل كبيرة في تسليم الخطابات.

وقال نيكولا هاجلايتنر عضو مجلس الإدارة المختص، إن هناك نقصا في العمالة تصل نسبته إلى 30% في "مناطق ساخنة" بعينها، وأوضح أن هذا النقص يرجع لأسباب منها ارتفاع معدل الإصابة بكورونا.

وأضاف هاجلايتنر أن الوضع في المقابل يبدو أفضل في مناطق أخرى مشيرا إلى أن نسبة النقص في العاملين في التوصيل تبلغ 2% في المتوسط العام.

وتابع هاجلايتنر أن مشاكل العمالة أدت إلى عدم تمكن الشركة من خدمة 100 منطقة من نحو 50 ألف منطقة توصيل، وأكد أن الشبكة في كل أنحاء ألمانيا مستقرة " لكنني لا أريد أن أُجَمَّل المشاكل المحلية".

وتتعلق مشاكل التسليم بشكل أساسي بتسليم الخطابات، غير أن تسليم الطرود يبدو في المقابل أفضل.

كانت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا تلقت في الفترة بين تموز/يوليو حتى ايلول/سبتمبر 11 ألف و 500 شكوى تتعلق بشحنات مفقودة أو متأخرة، وغالب هذه الشكاوى مقدم ضد رائدة السوق شركة البريد الألماني "دويتشه بوست".

وتجاوز عدد هذه الشكاوى في الشهور الثلاثة إجمالي عدد الشكاوى في النصف الأول من العام الحالي (8900 شكوى). وفي حال احتساب إجمالي عدد الشكاوى في الشهور التسعة الأولى من العام، فإن مجموع هذا العدد سيتجاوز إجمالي عدد الشكاوى في العام الماضي (15 ألف و100 شكوى) بمقدار الثلث.

وأفاد مدير شركة البريد توماس شنايدر بأن مشاكل التسليم خفت مؤخرا بعض الشيء "لكنها لم تنته بعد".