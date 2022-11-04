جددت الكويت تأكيدها على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرة إلى أن السلام هو أحد مقتضيات حقوق الإنسان.



جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي عبدالله العصفور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «تقرير مجلس حقوق الإنسان».



وقال العصفور إن «السعي لتعزيز حقوق الإنسان لن يثمر إلا بالتعاون والتنسيق ما بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية مع هيئات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية وغير الحكومية لكي نصل الى عالم أكثر استدامة».



وأضاف ان الكويت تدرك حجم التحديات التي تواجه الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة كافة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وخاصة مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.



وأوضح العصفور ان تلك الأجهزة تسعى إلى تمتع شعوب العالم كافة بحقوقهم الأساسية بما يتماشى مع مقاصد وأهداف الأمم المتحدة الواردة في الميثاق ويتفق مع تطلعاتها لعالم يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في إطار يسوده السلام والأمن والأمان. وذكر ان التزام الدول باحترام حقوق الإنسان يعد المعيار المعاصر لقياس تقدم الشعوب والأمم في حين يسهم ميثاق الأمم المتحدة بالنهوض وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته.