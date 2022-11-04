إيطاليا كانت عضواً بارزاً في التحالف الدولي لتحرير الكويت ووقفت في وجه العدوان السافر

فيرارا: الجيش الإيطالي يشارك في 36 مهمة في 20 دولة تحت رعاية الأمم المتحدة وحلف الناتو



أسامة دياب



أكد ممثل القوات المسلحة مدير مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي العميد الركن بحري محمد العوضي ان الكويت وإيطاليا تتمتعان بعلاقات تاريخية ممتدة لأكثر من 6 عقود، لافتا الى تطابق الرؤى بين البلدين.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح خلال احتفال السفارة الايطالية بيوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة. وقال العوضي: انه لشرف أن أكون معكم ممثلا عن القوات المسلحة الكويتية، وحاضرا نيابة عن رئيس الأركان العامة للجيش للاحتفال وتهنئة أصدقائنا الايطاليين في الذكرى 103 للنصر واستكمال الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه في عام 1991، أكدت إيطاليا هذه الصداقة كعضو بارز في التحالف الدولي أثناء تحرير الكويت ووقفت إلى جانب الكويت في مواجهة العدوان السافر، حيث عزز هذا الموقف الداعم من أواصر الصداقة بين البلدين، ومنذ ذلك الحين استمر التعاون الدفاعي في النمو في قطاعات متعددة معززة التعاون في مجالات عسكرية متنوعة. وأضاف: بينما تسعى الكويت وإيطاليا إلى الحفاظ على أمن شعبنا والسيادة على أرضنا، فلدينا الكثير من الأشياء المشتركة، وبصفتنا دولا تسعى إلى السلام فإننا نتمسك بنفس مبادئ الدفاع، آملا أن يستمر ذلك في المساهمة بالأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.



بدوره، قال الملحق العسكري الايطالي لدى الكويت العقيد سالفاتوري فيرارا: إنه لشرف كبير لنا أن نحتفل بمعلم تاريخي لا ينسى في تاريخنا وماضينا معكم جميعا، والذي يدل على الصداقة الوثيقة بين الكويت وإيطاليا. وذكر فيرارا أن الرابع من نوفمبر تاريخ النصر في الحرب العالمية الأولى بعد 3 حروب من الاستقلال في القرن التاسع عشر، والتي سمحت لبلدنا بفرض الحدود الحالية تقريبا، واستعادة بعض الأجزاء المهمة من الأراضي والسكان الإيطاليين في ظل إعادة الوحدة الوطنية، ولإحياء ذكرى تضحية مئات الآلاف من الجنود الإيطاليين، فإن الرابع من نوفمبر هو أيضا التاريخ الذي تم فيه نصب الجندي المجهول في ضريح الجندي المجهول في روما، كإشادة لكل هؤلاء الجنود الذين لقوا حتفهم في القتال ولم يحظوا بجنازات مناسبة.



ولفت إلى مشاركة الجيش الايطالي وتواجده في 36 مهمة دولية في 20 دولة، تحت رعاية الأمم المتحدة وحلف الناتو، وذلك بموجب الاتفاقات الثنائية وبالتحالف مع شركائنا، من أجل مواجهة العديد من التهديدات للسلام والاستقرار والازدهار مثل الإرهاب الدولي والقرصنة والاتجار غير المشروع بالبشر وغيرها. وسلط الضوء على العلاقات العسكرية بين الكويت وإيطاليا، لافتا الى أن الدفاع الإيطالي في هذا البلد يعتبر إحدى الوحدات العسكرية الرئيسية المنتشرة خارج حدودنا الوطنية، داخل قوة المهام المشتركة «عملية العزم الصلب»، معربا بالنيابة عن وزارة الدفاع الإيطالية عن خالص امتنانه لدعم الكويت المتميز للقوات المسلحة الإيطالية واهتمامها غير المشروط بهم، مشيرا الى دور الجيش الايطالي من النساء والرجال الذين يخدمون في قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر عريفجان.