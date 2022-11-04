أكدت الكويت دعمها لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتمثلة في اتمام عودة أو دمج أو توطين اللاجئين في جميع دول العالم مع حرصها التام على حمايتهم.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي راشد العبهول أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية».



وقال العبهول «ترحب بلادي بجهود المفوضية لانشاء شبكة الدعم الواسعة مع شركائها على الصعيدين الاقليمي والدولي» مؤكدا في هذا الصدد حرص الكويت على ضمان سلامة عاملي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إذ يعمل ما يقارب ربع القوى العاملة في مواقع ذات مستويات كبيرة أو عالية التهديد.



وأضاف «أن المفوضية السامية تتمتع بعلاقة متنامية ومتجذرة مع الكويت حيث احتفلت المفوضية هذا العام بالذكرى الواحدة والثلاثين منذ تأسيس مكتبها لدى بلادي».



ولفت العبهول إلى أن هذه العلاقة قد ساهمت في اكمال الغايات الانسانية التي دأبت الكويت على تحقيقها فيما يخص الأشخاص الذين يواجهون تحديات متزايدة ويعيشون أوضاعا صعبة نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.



وأوضح ان مساعي الكويت الانسانية امتدت لتغطي شطرا كبيرا من بقاع العالم وأثرت ايجابا على حياة العديد على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم من خلال سياستها المرتكزة على التنمية وعدم التمييز والتسييس في تقديم العون والإغاثة.