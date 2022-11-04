قدم المجلس الوطني للعلاقات العربية - الأميركية (جائزة المساعدات الانمائية العالمية المتميزة) والأولى من نوعها للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تكريما لمساعداته التي يقدمها للدول العربية والنامية الاخرى لتطوير اقتصاداتها.



وقدم الجائزة مدير المجلس ورئيسه التنفيذي د. جون انتوني للمدير العام للصندوق الكويتي مروان الغانم وذلك في المؤتمر السنوي الـ 31 لـ «صناع القرار السياسي العربي الأميركي» الذي عقد مساء الاربعاء وحضره سفيرنا في الولايات المتحدة جاسم البديوي وعدد من كبار المسؤولين الاميركيين والعرب. وقال انتوني في كلمة بالمناسبة ان «هذه الجائزة تعد تقديرا للجهود الانسانية التي يبذلها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لرفع المستوى المعيشي للافراد والمجتمعات في مختلف انحاء العالم».



وأكد ان الصندوق الكويتي «مؤسسة تستحق وبكل جدارة التكريم والتقدير» وأثنى على عمله الذي وصفه بـ «اللافت للأنظار والذي ساهم في تخفيف معاناة الانسانية».



وأضاف انتوني «لقد قدم الصندوق الكويتي منذ تأسيسه مساعدات غير مشروطة لأكثر من مائة دولة وللعديد من المؤسسات في المنطقة والتي تأسست بعد الصندوق واتخذت منه نموذجا يحتذى».



من جهته، قال الغانم في تصريح لـ «كونا»: «حقيقة الأمر أن هذه الجائزة كانت بالنسبة لي شخصيا بمنزلة عرفان بدور الصندوق الكويتي ممثلا بدولة الكويت في العمل التنموي ومساعدة الدول العربية والدول الأخرى من خلال البرامج التنموية على مدى الستين عاما الماضية». وأضاف انه «لشرف بأن يتم تكريم الصندوق الكويتي بهذه الجائزة الاولى من نوعها التي يقدمها المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - العربية». بدوره، قال السفير البديوي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان هذه الجائزة هي «تقدير واضح من جانب مؤسسة أميركية تحظى باحترام كبير للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ولجهوده الحقيقية والصادقة لمساعدة الدول والافراد على مستوى العالم». ووصف الصندوق الكويتي بـ«أيقونة كويتية أدت دورا عظيما في اظهار العطاء الحقيقي المتأصل في طبيعة الكويت وشعبها».



ولفت السفير البديوي الى ان ثقافة التبرع وتقديم المساعدة والعطاء هي سمات جبل عليها الشعب الكويتي حتى قبل اكتشاف النفط في الكويت وحصولها على استقلالها.



وأوضح انه الى جانب الصندوق الكويتي فهناك العديد من المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تقدم المساعدات لوجهات عالمية كثيرة الامر الذي ادى الى اختيار الكويت «مركزا للعمل الانساني».















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